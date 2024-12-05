Borç Batağındaki Fransa'nın Dev Kulübü Olympique Lyon Küme Düşürüldü
Borç Batağındaki Fransa'nın Dev Kulübü Olympique Lyon Küme Düşürüldü
Futbol dünyasında mali krizlerin giderek daha belirgin hale geldiği bir dönemden geçiyoruz. Finansal yönetim, kulüplerin sadece sportif başarılarını değil, aynı zamanda sürdürülebilirliklerini de doğrudan etkileyen bir faktöre büründü. Özellikle Avrupa'nın büyük liglerinde, kulüplerin borçları, gelir-gider dengesi ve finansal fair play (FFP) kuralları gibi meseleler, kulübün geleceğini tehdit eden en önemli unsurlar arasında yer alırken Olympique Lyon’a kötü bir haber geldi. Fransız temsilcisi, küme düşürüldü.
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UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimizden Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin rakibi Lyon, tarihinin en büyük cezasını aldı.
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Altı sezondur üst üste zarar açıklayan kulüp, Eurosport'un haberine göre bir alt lige düşürüldü.
Fransa Futbol Federasyonu'un kararı kısa sürede açıklayacağı, borcun 508 milyon euro olduğu aktarıldı.
Fenerbahçe, 23 Ocak'ta Fransız ekibi Kadıköy'de konuk edecek.
Beşiktaş, 24 Ekim'de Lyon deplasmanından 1-0'lık skorla galip dönmüştü.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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