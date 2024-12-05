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Borç Batağındaki Fransa'nın Dev Kulübü Olympique Lyon Küme Düşürüldü

Borç Batağındaki Fransa'nın Dev Kulübü Olympique Lyon Küme Düşürüldü

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
05.12.2024 - 12:34

Futbol dünyasında mali krizlerin giderek daha belirgin hale geldiği bir dönemden geçiyoruz. Finansal yönetim, kulüplerin sadece sportif başarılarını değil, aynı zamanda sürdürülebilirliklerini de doğrudan etkileyen bir faktöre büründü. Özellikle Avrupa'nın büyük liglerinde, kulüplerin borçları, gelir-gider dengesi ve finansal fair play (FFP) kuralları gibi meseleler, kulübün geleceğini tehdit eden en önemli unsurlar arasında yer alırken Olympique Lyon’a kötü bir haber geldi. Fransız temsilcisi, küme düşürüldü.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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