Borç Batağındaki Fransa'nın Dev Kulübü Olympique Lyon Küme Düşürüldü

Futbol dünyasında mali krizlerin giderek daha belirgin hale geldiği bir dönemden geçiyoruz. Finansal yönetim, kulüplerin sadece sportif başarılarını değil, aynı zamanda sürdürülebilirliklerini de doğrudan etkileyen bir faktöre büründü. Özellikle Avrupa'nın büyük liglerinde, kulüplerin borçları, gelir-gider dengesi ve finansal fair play (FFP) kuralları gibi meseleler, kulübün geleceğini tehdit eden en önemli unsurlar arasında yer alırken Olympique Lyon’a kötü bir haber geldi. Fransız temsilcisi, küme düşürüldü.