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Beşiktaş'ta Eleştirilerin Odağındaki İsim Kaan Şakul'dan Açıklama!

Beşiktaş'ta Eleştirilerin Odağındaki İsim Kaan Şakul'dan Açıklama!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
05.12.2024 - 11:24

Beşiktaş'ta Kaan Şakul, Genel Sekreterlik ve Vekil Saymanlık görevlerinden feragat ederek, seçim sürecine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam edeceğini duyurdu. Siyah-beyazlılar, 29 Aralık'ta olağanüstü genel kurul toplantısının yapılacağını açıklamıştı.

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Samet Aybaba ve Friedel'in görevden alınmasının ardından Başkan Hasan Arat'ın istifa ettiği Beşiktaş'ta, Kaan Şakul hakkında çeşitli iddialar ortaya atılmıştı.

Samet Aybaba ve Friedel'in görevden alınmasının ardından Başkan Hasan Arat'ın istifa ettiği Beşiktaş'ta, Kaan Şakul hakkında çeşitli iddialar ortaya atılmıştı.

Şakul, yazılı bir açıklamada bulundu. Görevlerinden ayrıldığını belirtirken iddialara yönelik hukuki süreç başlatacağını paylaştı.

Şakul, yazılı bir açıklamada bulundu. Görevlerinden ayrıldığını belirtirken iddialara yönelik hukuki süreç başlatacağını paylaştı.

Şakul'un açıklaması 👇🏻

Şakul'un açıklaması 👇🏻

'Bugün itibarıyla Genel Sekreterlik ve vekil Saymanlık görevlerimi sonlandırarak, göreve başladığım ilk gündeki konumum olan yönetim kurulu üyeliği görevime, Sayın Başkanımız Hüseyin Yücel'in teveccühü ve kendisine verdiğim söz doğrultusunda seçime kadar devam edeceğimi bildirmek isterim.

Şahsıma yönelik sistematik olarak sürdürülen asılsız iddialar ve karalama kampanyasıyla ilgili hukuki süreç başlattığımı ve bu konuda asla geri adım atmayarak, detaylı bir açıklamayı yakın zamanda ulusal bir kanalda paylaşacağımı belirtmek isterim.' 

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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