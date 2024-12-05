Beşiktaş'ta Eleştirilerin Odağındaki İsim Kaan Şakul'dan Açıklama!
Beşiktaş'ta Eleştirilerin Odağındaki İsim Kaan Şakul'dan Açıklama!
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Samet Aybaba ve Friedel'in görevden alınmasının ardından Başkan Hasan Arat'ın istifa ettiği Beşiktaş'ta, Kaan Şakul hakkında çeşitli iddialar ortaya atılmıştı.
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Şakul, yazılı bir açıklamada bulundu. Görevlerinden ayrıldığını belirtirken iddialara yönelik hukuki süreç başlatacağını paylaştı.
Şakul'un açıklaması 👇🏻
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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