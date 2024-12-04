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Eski Beşiktaş Başkanı Yıldırım Demirören Sessizliğini Bozdu!

Eski Beşiktaş Başkanı Yıldırım Demirören Sessizliğini Bozdu!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
04.12.2024 - 09:06

Hasan Arat'ın başkanlıktan istifa etmesinin ardından teknik direktör van Bronckhorst ile yolları ayıran Beşiktaş'ta olağanüstü seçim kararı alındı. Arat'ın görevini devralan Hüseyin Yücel, 29 Aralık günü yapılacak seçimde aday olduğunu resmen açıkladı. Fikret Orman, Serdar Adalı, Emre Kocadağ gibi eski yöneticilerin de sandıkta yarışacağı gündeme geldi. Sıkıntılı tabloya dair bir açıklama da siyah-beyazlı kulübün ve TFF'nin eski başkanı Yıldırım Demirören yaptı.

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Tarihinin en büyük krizlerinden biriyle karşı karşıya olan Beşiktaş'ta durumun nasıl düzeleceği büyük merak konusu haline gelirken Yıldırım Demirören, Milliyet'e konuştu.

Tarihinin en büyük krizlerinden biriyle karşı karşıya olan Beşiktaş'ta durumun nasıl düzeleceği büyük merak konusu haline gelirken Yıldırım Demirören, Milliyet'e konuştu.

Demirören, “Beşiktaş’ın gücü, başkan ve yönetim kuruludur. Bizim ailemiz Beşiktaş ile yaşar, Beşiktaş ile kalkar. Bu süreçte olan bitene seyirci kalmamız mümkün değil. Eski başkanlar ve yöneticiler olarak hızlı aksiyon alıp Beşiktaş’ı aydınlık günlere taşımalıyız.” dedi.

Demirören, “Beşiktaş’ın gücü, başkan ve yönetim kuruludur. Bizim ailemiz Beşiktaş ile yaşar, Beşiktaş ile kalkar. Bu süreçte olan bitene seyirci kalmamız mümkün değil. Eski başkanlar ve yöneticiler olarak hızlı aksiyon alıp Beşiktaş’ı aydınlık günlere taşımalıyız.” dedi.

Başkan adaylığı için isminin geçmesine rağmen bu göreve talip olmadığını net bir şekilde ifade eden Demirören, Beşiktaş'ın geleceği için tüm camianın bir araya gelerek çözüm üretmesi gerektiğini vurguladı.

Başkan adaylığı için isminin geçmesine rağmen bu göreve talip olmadığını net bir şekilde ifade eden Demirören, Beşiktaş'ın geleceği için tüm camianın bir araya gelerek çözüm üretmesi gerektiğini vurguladı.

"Acil olarak tüm Beşiktaşlılar çözüm üretmeli, kara bulutları dağıtmalıyız. Beşiktaş nasıl bu hallere düştü inanamıyorum.

"Acil olarak tüm Beşiktaşlılar çözüm üretmeli, kara bulutları dağıtmalıyız. Beşiktaş nasıl bu hallere düştü inanamıyorum.

Elbette her Beşiktaşlının gönlünde başkanlık yatar. Ama ben başkanlığa aday değilim. Bu onuru en güzel biçimde yaşadım. Ancak olan bitene de seyirci kalamam."

Elbette her Beşiktaşlının gönlünde başkanlık yatar. Ama ben başkanlığa aday değilim. Bu onuru en güzel biçimde yaşadım. Ancak olan bitene de seyirci kalamam."

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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