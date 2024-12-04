Eski Beşiktaş Başkanı Yıldırım Demirören Sessizliğini Bozdu!

Hasan Arat'ın başkanlıktan istifa etmesinin ardından teknik direktör van Bronckhorst ile yolları ayıran Beşiktaş'ta olağanüstü seçim kararı alındı. Arat'ın görevini devralan Hüseyin Yücel, 29 Aralık günü yapılacak seçimde aday olduğunu resmen açıkladı. Fikret Orman, Serdar Adalı, Emre Kocadağ gibi eski yöneticilerin de sandıkta yarışacağı gündeme geldi. Sıkıntılı tabloya dair bir açıklama da siyah-beyazlı kulübün ve TFF'nin eski başkanı Yıldırım Demirören yaptı.