Real Madridli Futbolcular Ancelotti'nin Telefon Şakasını Gerçek Sanmış!
Real Madridli Futbolcular Ancelotti'nin Telefon Şakasını Gerçek Sanmış!
Telefon bağımlılığı, günümüzün en tartışmalı ve hızla yayılan sorunlarından biri. Futbol dünyasında da bu mesele giderek daha fazla gündeme geliyor. Her an dijital dünyaya bağlı kalmak, sosyal medya üzerinden sürekli etkileşimde olmak, bazen oyuncuların performansını olumsuz yönde etkileyebiliyor. Teknolojinin hayatımızdaki yerini sorgulayan seslerden biri de, futbolun duayen isimlerinden Carlo Ancelotti.
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Milli futbolcu Arda Güler'in forma giydiği Real Madrid'de teknik direktör Ancelotti, yeni neslin teknolojiye olan aşırı bağımlılığını şiddetle eleştirdi.
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Futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran İtalyan çalıştırıcı, şaka yoluyla oyuncularına telefonlarını antrenmana getirmemelerini önerdi.
Ancak futbolcular, bu duruma hemen karşı çıktı. Ancelotti, olup biteni şöyle anlattı. 👇
"Yeni jenerasyonlar için baskı çok büyük. Ayrıca başka bir hastalık var: Telefon bağımlılığı. Bununla mücadele etmem gerekiyor.
Bir gün, şaka olsun diye onlara dedim ki: “Soyunma odasında telefonlarınızı görmekten yoruldum. Bundan sonra telefon olmayacak. Antrenmana geldiğinizde telefonlarınızı bırakacaksınız.”
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Oyuncular, “Şaka yapıyorsunuz, değil mi?” dedi. “Hayır, çok ciddiyim. Yarın itibarıyla böyle olacak,” dedim ve çıktım. Antrenmandan sonra kaptanlar ofisime geldi: “Bunu yapamazsınız. Bu çılgınlık, olmaz böyle bir şey!” dediler. Gerisini siz hayal edin…”
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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