Real Madridli Futbolcular Ancelotti'nin Telefon Şakasını Gerçek Sanmış!

Telefon bağımlılığı, günümüzün en tartışmalı ve hızla yayılan sorunlarından biri. Futbol dünyasında da bu mesele giderek daha fazla gündeme geliyor. Her an dijital dünyaya bağlı kalmak, sosyal medya üzerinden sürekli etkileşimde olmak, bazen oyuncuların performansını olumsuz yönde etkileyebiliyor. Teknolojinin hayatımızdaki yerini sorgulayan seslerden biri de, futbolun duayen isimlerinden Carlo Ancelotti.