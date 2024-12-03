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Futbol Dünyasında En Nefret Edilen 11 Oyuncu

Futbol Dünyasında En Nefret Edilen 11 Oyuncu

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
03.12.2024 - 20:45

Futbol, yalnızca sahadaki mücadelelerle değil, oyuncuların davranışlarıyla da konuşuluyor. Bazı futbolcular yetenekleriyle hayranlık uyandırırken, kimileri de saha içindeki ve dışındaki tartışmalı hareketleriyle futbolseverlerin tepkisini çekiyor. İşte yapay zekaya göre yeşil sahaların en nefret edilen 11 oyuncusu 👇

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1. Diego Costa

1. Diego Costa

Sert futbol stili ve rakiplerini sürekli provoke etmesiyle bilinen Diego Costa, hem Premier Lig’de hem de La Liga’da birçok kez tartışmaların odağında yer aldı.

2. Sergio Ramos

2. Sergio Ramos

Real Madrid efsanesi Ramos, agresif oyun tarzı ve 2018 Şampiyonlar Ligi finalinde Salah’ı sakatlamasıyla geniş bir nefret kitlesi kazandı.

3. Luis Suarez

3. Luis Suarez

Isırma skandalları ve 'hilekâr' olarak nitelendirilen oyun tarzı, Suárez’i tepki çeken oyuncular arasında üst sıralara taşıyor.

4. Zlatan Ibrahimovic

4. Zlatan Ibrahimovic

Kibirli açıklamaları ve kendine olan aşırı güveniyle hayranları kadar nefret edenleri de bol olan bir isim.

5. Lionel Messi

5. Lionel Messi

Dünyanın en çok sevilen futbolcularından biri olsa da Messi’ye olan nefret, özellikle rekabetçi taraftar grupları arasında dikkat çekiyor.

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6. Neymar

6. Neymar

Abartılı düşüşleri ve sık sık rakiplerini yanıltmaya yönelik hareketleri nedeniyle futbolseverler arasında eleştirilen biri oldu.

7. Joey Barton

7. Joey Barton

Saha içindeki kavgacı yapısı ve saha dışındaki tartışmalı açıklamalarıyla Barton, futbol dünyasının 'kötü çocuğu' olarak anılıyor.

8. Pepe

8. Pepe

Süper Lig'de bir dönem Beşiktaş forması giyen Portekizli, Real Madrid yıllarında yaptığı sert müdahaleler ve rakip oyuncularla olan gerginlikleri, onu antipatik bir figüre bürünmesine neden oldu.

9. Marco Materazzi

9. Marco Materazzi

2006 Dünya Kupası finalinde Zidane’a yaptırdığı kırmızı kart, İtalyan savunmacıyı pek çok futbolseverin hedefi haline getirdi.

10. Ronaldo

10. Ronaldo

Tüm zamanların en iyi futbolcularından biri olarak kabul edilse de aşırı özgüveni ve dramatik tavırları, bazı futbolseverler arasında tepki toplamasına neden oluyor.

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11. Eric Cantona

11. Eric Cantona

1995 yılında Crystal Palace maçında seyirciye tekme atmasıyla hafızalarda kaldı. Fransız futbolcunun saha içindeki tavırları, bazen kendini beğenmişliği ve sıkça girdiği tartışmalarla kötü bir iz bıraktı.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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