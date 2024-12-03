Futbol Dünyasında En Nefret Edilen 11 Oyuncu
Futbol Dünyasında En Nefret Edilen 11 Oyuncu
Futbol, yalnızca sahadaki mücadelelerle değil, oyuncuların davranışlarıyla da konuşuluyor. Bazı futbolcular yetenekleriyle hayranlık uyandırırken, kimileri de saha içindeki ve dışındaki tartışmalı hareketleriyle futbolseverlerin tepkisini çekiyor. İşte yapay zekaya göre yeşil sahaların en nefret edilen 11 oyuncusu 👇
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1. Diego Costa
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2. Sergio Ramos
3. Luis Suarez
4. Zlatan Ibrahimovic
5. Lionel Messi
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6. Neymar
7. Joey Barton
8. Pepe
9. Marco Materazzi
10. Ronaldo
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11. Eric Cantona
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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