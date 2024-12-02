Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler
Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler
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1. Kafasında ne yaşıyor kim bilir?
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2. İkonik 😂
3. City, kasım ayını galibiyet alamadan kapattı...
4. Rodri gitti her şey değişti
5. Pereira 😂
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6. Beşiktaş'ta işler çok karıştı 😯
7. Rafa olduğundan emin miyiz? 😂
8. Maç sonucu: Beşiktaş 1 - Maccabi 3 👎
9. 🫢
10. Yokları oynadı yine 😑
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11. Galatasaraylıların bu ara tek dileği 😎
12. Mabel Matiz görmesin 😁
13. Uzun zamandır ortalarda yok cidden 🤣
14. Herkesi gitti o kaldı...
15. Sergen Yalçın'la inanılmaz bir ikili oldular 👌
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16. Doğru, gece daha iyi olabilirdi sanki 🙄
17. 😂😂
18. Fenerbahçe eksikliğini çok hissediyor gibi
19. Kalesinde devleşti 🚀
20. Geçmiş olsun 😂
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21. Adını hatırlayanlar?
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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