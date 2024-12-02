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Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler

Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
02.12.2024 - 20:13

Spor dünyasında heyecanın eksik olmadığı bir haftayı daha geride bıraktık. Özellikle futbol gündemi yine çok hareketliydi. Beklenmeyen sonuçlar alındı. Flaş açıklamalar yapıldı. Bakalım geçtiğimiz hafta kimler Twitter'daki paylaşımlarıyla olaylara renk katmış? 🚀

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1. Kafasında ne yaşıyor kim bilir?

1. Kafasında ne yaşıyor kim bilir?
twitter.com

2. İkonik 😂

2. İkonik 😂
twitter.com

3. City, kasım ayını galibiyet alamadan kapattı...

3. City, kasım ayını galibiyet alamadan kapattı...
twitter.com

4. Rodri gitti her şey değişti

4. Rodri gitti her şey değişti
twitter.com

5. Pereira 😂

5. Pereira 😂
twitter.com
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6. Beşiktaş'ta işler çok karıştı 😯

6. Beşiktaş'ta işler çok karıştı 😯
twitter.com

7. Rafa olduğundan emin miyiz? 😂

7. Rafa olduğundan emin miyiz? 😂
twitter.com

8. Maç sonucu: Beşiktaş 1 - Maccabi 3 👎

8. Maç sonucu: Beşiktaş 1 - Maccabi 3 👎
twitter.com

9. 🫢

9. 🫢
twitter.com

10. Yokları oynadı yine 😑

10. Yokları oynadı yine 😑
twitter.com
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11. Galatasaraylıların bu ara tek dileği 😎

11. Galatasaraylıların bu ara tek dileği 😎
twitter.com

12. Mabel Matiz görmesin 😁

12. Mabel Matiz görmesin 😁
twitter.com

13. Uzun zamandır ortalarda yok cidden 🤣

13. Uzun zamandır ortalarda yok cidden 🤣
twitter.com

14. Herkesi gitti o kaldı...

14. Herkesi gitti o kaldı...
twitter.com

15. Sergen Yalçın'la inanılmaz bir ikili oldular 👌

15. Sergen Yalçın'la inanılmaz bir ikili oldular 👌
twitter.com
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16. Doğru, gece daha iyi olabilirdi sanki 🙄

16. Doğru, gece daha iyi olabilirdi sanki 🙄
twitter.com

17. 😂😂

17. 😂😂
twitter.com

18. Fenerbahçe eksikliğini çok hissediyor gibi

18. Fenerbahçe eksikliğini çok hissediyor gibi
twitter.com

19. Kalesinde devleşti 🚀

19. Kalesinde devleşti 🚀
twitter.com

20. Geçmiş olsun 😂

20. Geçmiş olsun 😂
twitter.com
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21. Adını hatırlayanlar?

21. Adını hatırlayanlar?
twitter.com
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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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