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Erman Toroğlu Canlı Yayında Samet Aybaba'ya Prim İddialarını Sordu!

Erman Toroğlu Canlı Yayında Samet Aybaba'ya Prim İddialarını Sordu!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
03.12.2024 - 18:54

Radikal değişimlerin yaşandığı Beşiktaş'ta son günlerin en çok konuşulan ismi Samet Aybaba, canlı yayında Erman Toroğlu'na açıklamalarda bulundu. Aybaba, siyah-beyazlı kulübün Hatayspor'a konuk olduğu maçın ardından hakkındaki iddialara cevap verdi. Prim konusuna değindi. İşte detaylar 👇

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Hem mali hem de yönetim anlamında sıkıntılı günler geçiren Beşiktaş, ligdeki son maçında Hatayaspor'la 1-1 berabere kaldı.

Hem mali hem de yönetim anlamında sıkıntılı günler geçiren Beşiktaş, ligdeki son maçında Hatayaspor'la 1-1 berabere kaldı.

Galibiyet hasretini 5 maça çıkaran siyah-beyazlıların gündemini Ekol Futbol'da Erman Toroğlu ve Onur Yıldız yorumladı.

Galibiyet hasretini 5 maça çıkaran siyah-beyazlıların gündemini Ekol Futbol'da Erman Toroğlu ve Onur Yıldız yorumladı.

Toroğlu, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ta görevden alınan Samet Aybaba'yı aradı. Hakkındaki prim iddialarını sordu.

Toroğlu, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ta görevden alınan Samet Aybaba'yı aradı. Hakkındaki prim iddialarını sordu.

Toroğlu'nun "Senin için 10 ayda aldığı para 8.484.500 Tl, aylık 1.350.000'e geliyormuş. Galibiyet primi almışsın." sözlerine Aybaba, "Galibiyet primi almayayım mı? Prim sistemini başkan biliyor." diyerek yanıt verdi. 👇

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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