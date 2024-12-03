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Jose Mourinho'nun Zeki Murat Göle'yi Şapkasından Çekip Yedek Kulübesine Gönderdiği Anlar

Jose Mourinho'nun Zeki Murat Göle'yi Şapkasından Çekip Yedek Kulübesine Gönderdiği Anlar

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
03.12.2024 - 17:45

Fenerbahçe Teknik Direktörü José Mourinho, Gaziantep FK karşılaşmasında kendine has tavrıyla yine futbolseverlerin yüzünü güldürdü. Maç boyunca saha kenarındaki heyecanlı hareketleri, tribünlerde ve sosyal medyada büyük ilgi gördü. (X: @omercelikbasli)

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Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, evinde Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılarak lider Galatasaray ile puan farkını 3'e indirdi.

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, evinde Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılarak lider Galatasaray ile puan farkını 3'e indirdi.

Skoru 2-1'e getiren golü Rodrigo Becao kaydetti. 28 yaşındaki defans, sevincini takım arkadaşları ve antrenörleriyle yedek kulübesinin önünde yaşarken dikkat çeken kameralara yansıdı.

Skoru 2-1'e getiren golü Rodrigo Becao kaydetti. 28 yaşındaki defans, sevincini takım arkadaşları ve antrenörleriyle yedek kulübesinin önünde yaşarken dikkat çeken kameralara yansıdı.

Teknik direktör Mourinho, Becao'nun yanına koşan yardımcısı Zeki Murat Göle'yi şapkasından tutup, taktik vermesi için Mert Müldür'ün yanına gönderdi.

Teknik direktör Mourinho, Becao'nun yanına koşan yardımcısı Zeki Murat Göle'yi şapkasından tutup, taktik vermesi için Mert Müldür'ün yanına gönderdi.

Müldür, golden önce oyuna girmek için hazırlanıyordu. Gol olunca Portekizli, sevinci bir kenara bırakıp galibiyeti korumanın telaşına koyuldu.

Müldür, golden önce oyuna girmek için hazırlanıyordu. Gol olunca Portekizli, sevinci bir kenara bırakıp galibiyeti korumanın telaşına koyuldu.

İşte o anlar 👇

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Ve bu anlara dair paylaşımlar 👇

Ve bu anlara dair paylaşımlar 👇
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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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