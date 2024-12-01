Brad Friedel Semih Kılıçsoy'a Gelen Dev Transfer Teklifini Reddetmiş! Ersin Düzen'den Çok Konuşulacak İddia

Sıkıntı günler geçiren Beşiktaş'ta Samet Aybaba ve Brad Friedel görevden alınmış, Başkan Hasan Arat da istifa etmişti. Arat'ın istifasının ardından teknik direktör van Bronckhorst ile de yollar ayrılmıştı. Radikal hamlelerin nasıl bir etki yaratacağı merakla beklenirken Semih Kılıçsoy'un kariyerini etkileyecek bir gerçek ortaya çıktı. Siyah-beyazlı kulübün genç forvetine Premier Lig'den dev bir teklif gelmiş fakat Friedel bu teklifi yetersiz bulmuş.