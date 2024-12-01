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Brad Friedel Semih Kılıçsoy'a Gelen Dev Transfer Teklifini Reddetmiş! Ersin Düzen'den Çok Konuşulacak İddia

Brad Friedel Semih Kılıçsoy'a Gelen Dev Transfer Teklifini Reddetmiş! Ersin Düzen'den Çok Konuşulacak İddia

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
01.12.2024 - 14:34

Sıkıntı günler geçiren Beşiktaş'ta Samet Aybaba ve Brad Friedel görevden alınmış, Başkan Hasan Arat da istifa etmişti. Arat'ın istifasının ardından teknik direktör van Bronckhorst ile de yollar ayrılmıştı. Radikal hamlelerin nasıl bir etki yaratacağı merakla beklenirken Semih Kılıçsoy'un kariyerini etkileyecek bir gerçek ortaya çıktı. Siyah-beyazlı kulübün genç forvetine Premier Lig'den dev bir teklif gelmiş fakat Friedel bu teklifi yetersiz bulmuş.

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Suların durulmadığı Beşiktaş'a dair gündemi sarsacak iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Ersin Düzen, siyah-beyazlı kulüp hakkında dikkat çekici bir açıklamada bulundu.

Suların durulmadığı Beşiktaş'a dair gündemi sarsacak iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Ersin Düzen, siyah-beyazlı kulüp hakkında dikkat çekici bir açıklamada bulundu.

Saha Dışı programında konuşan Düzen, sezon başında Aston Villa'nın Semih Kılıçsoy için 24 milyon euroyu gözden çıkardığını ancak bu teklifin Brad Friedel tarafından reddedildiği bilgisine ulaştığını paylaştı.

Saha Dışı programında konuşan Düzen, sezon başında Aston Villa'nın Semih Kılıçsoy için 24 milyon euroyu gözden çıkardığını ancak bu teklifin Brad Friedel tarafından reddedildiği bilgisine ulaştığını paylaştı.

TV100 Spor Müdürü , Friedel'in daha sonra ise Zenit'ten gelen 13 milyon euroluk teklife karşın "hemen satalım" ifadesini kullandığını dile getirdi.

TV100 Spor Müdürü , Friedel'in daha sonra ise Zenit'ten gelen 13 milyon euroluk teklife karşın "hemen satalım" ifadesini kullandığını dile getirdi.

Düzen'in açıklaması şu şekilde: Bir bilgi aldım. Doğruysa çok vahim. Yalansa eğer yalanlamalarını beklerim. Sezon başında Semih Kılıçsoy için Aston Villa’nın 24 milyon euroluk bir teklifi olmuş.

Düzen'in açıklaması şu şekilde: Bir bilgi aldım. Doğruysa çok vahim. Yalansa eğer yalanlamalarını beklerim. Sezon başında Semih Kılıçsoy için Aston Villa’nın 24 milyon euroluk bir teklifi olmuş.

Brad Friedel, 30-35 milyon euroya çıkmadıkları takdirde satmayalım demiş. Aston Villa’ya biz 24 milyon euroya evet demiyoruz, bizim beklentimiz 30 milyon euro denilmiş, Aston Villa bu bonservis beklentisini karşılamamış, vazgeçmiş.

Brad Friedel, 30-35 milyon euroya çıkmadıkları takdirde satmayalım demiş. Aston Villa’ya biz 24 milyon euroya evet demiyoruz, bizim beklentimiz 30 milyon euro denilmiş, Aston Villa bu bonservis beklentisini karşılamamış, vazgeçmiş.
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Transferin son günü Rus kulübü Zenit’ten 13 milyon euroluk teklif gelmiş. Brad Friedel’ın bu teklife karşı görüşü: Hemen satalım.

Transferin son günü Rus kulübü Zenit’ten 13 milyon euroluk teklif gelmiş. Brad Friedel’ın bu teklife karşı görüşü: Hemen satalım.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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