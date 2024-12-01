Böylesi Görülmedi: Vanspor - Karacabey Karşılaşmasında Şaşkınlık Uyandıracak Anlar!
Böylesi Görülmedi: Vanspor - Karacabey Karşılaşmasında Şaşkınlık Uyandıracak Anlar!
TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta Vanspor FK ile Karacabey Belediye Spor arasında oynanan maçta, Türk futbolunun sınırlarını zorlayan bir olay yaşandı. Karşılaşma sırasında kale arkasında gerçekleşen ve yeşil sahalarda görmeye hiç de alışık olmadığımız bu durum, hem izleyenleri hem de sosyal medyayı adeta şoke etti.
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TFF 2. Lig'de mücadele eden Vanspor FK, Kırmızı Grup'un 14. haftasında Bursa ekibi Karacabey Belediye Spor'u konuk etti.
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Ev sahibi, mücadeleden 2-0'lık skorla galip ayrılırken maçın oynandığı esnada taraftar kamerasına yansıyan anlar sosyal medyada gündem oldu.
Görüntülerde maçın ilk dakikalarında kale arkasında bulunan üç kişinin kurban kesmeye hazırlandığı görüldü.
Durumun TFF temsilcisi tarafından raporlandığı belirtildi.
İşte o anlar👇🏻
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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