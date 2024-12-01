Böylesi Görülmedi: Vanspor - Karacabey Karşılaşmasında Şaşkınlık Uyandıracak Anlar!

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta Vanspor FK ile Karacabey Belediye Spor arasında oynanan maçta, Türk futbolunun sınırlarını zorlayan bir olay yaşandı. Karşılaşma sırasında kale arkasında gerçekleşen ve yeşil sahalarda görmeye hiç de alışık olmadığımız bu durum, hem izleyenleri hem de sosyal medyayı adeta şoke etti.