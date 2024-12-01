Alacağı Ücret ve Sözleşme Süresi Ortaya Çıktı: Beşiktaş'ın Sergen Yalçın ile Anlaştığı İddia Edildi
Alacağı Ücret ve Sözleşme Süresi Ortaya Çıktı: Beşiktaş'ın Sergen Yalçın ile Anlaştığı İddia Edildi
Beşiktaş'ın Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayırmasının ardından yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu olmuştu. Ajansspor'un haberine göre, siyah-beyazlılar eski hocası Sergen Yalçın ile anlaşmaya vardı. Başkan Hüseyin Yücel’in girişimleriyle gerçekleştiği belirtilen bu anlaşmada, 52 yaşındaki teknik adamın sözleşme detayları ve alacağı ücret de netleşti.
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Başkan Hasan Arat’ın istifası sonrası Beşiktaş'ta liderliği devralan Hüseyin Yücel, teknik direktörlük koltuğunu doldurmak için flaş bir hamleye imza attı.
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Yücel'in siyah-beyazlıların unutulmaz isimlerinden Sergen Yalçın ile prensip anlaşmasına varıldığı öğrenildi.
Deneyimli teknik adamla 2026 yazına kadar sürecek bir sözleşme için el sıkışıldığı ve yıllık 1 milyon 400 bin euro maaş alacağı ifade edildi.
Yalçın, 29 Ocak 2020'de de göreve getirilmiş, 20/21 sezonunda Süper Lig ve Türkiye Kupası'nı kazanmayı başarmıştı.
Ancak 2021’in sonlarına doğru alınan kötü sonuçlar sonrasında görevinden ayrılmıştı.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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