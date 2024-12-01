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Alacağı Ücret ve Sözleşme Süresi Ortaya Çıktı: Beşiktaş'ın Sergen Yalçın ile Anlaştığı İddia Edildi

Alacağı Ücret ve Sözleşme Süresi Ortaya Çıktı: Beşiktaş'ın Sergen Yalçın ile Anlaştığı İddia Edildi

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
01.12.2024 - 08:44

Beşiktaş'ın Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayırmasının ardından yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu olmuştu. Ajansspor'un haberine göre, siyah-beyazlılar eski hocası Sergen Yalçın ile anlaşmaya vardı. Başkan Hüseyin Yücel’in girişimleriyle gerçekleştiği belirtilen bu anlaşmada, 52 yaşındaki teknik adamın sözleşme detayları ve alacağı ücret de netleşti.

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Başkan Hasan Arat’ın istifası sonrası Beşiktaş'ta liderliği devralan Hüseyin Yücel, teknik direktörlük koltuğunu doldurmak için flaş bir hamleye imza attı.

Başkan Hasan Arat’ın istifası sonrası Beşiktaş'ta liderliği devralan Hüseyin Yücel, teknik direktörlük koltuğunu doldurmak için flaş bir hamleye imza attı.

Yücel'in siyah-beyazlıların unutulmaz isimlerinden Sergen Yalçın ile prensip anlaşmasına varıldığı öğrenildi.

Yücel'in siyah-beyazlıların unutulmaz isimlerinden Sergen Yalçın ile prensip anlaşmasına varıldığı öğrenildi.

Deneyimli teknik adamla 2026 yazına kadar sürecek bir sözleşme için el sıkışıldığı ve yıllık 1 milyon 400 bin euro maaş alacağı ifade edildi.

Deneyimli teknik adamla 2026 yazına kadar sürecek bir sözleşme için el sıkışıldığı ve yıllık 1 milyon 400 bin euro maaş alacağı ifade edildi.

Yalçın, 29 Ocak 2020'de de göreve getirilmiş, 20/21 sezonunda Süper Lig ve Türkiye Kupası'nı kazanmayı başarmıştı.

Yalçın, 29 Ocak 2020'de de göreve getirilmiş, 20/21 sezonunda Süper Lig ve Türkiye Kupası'nı kazanmayı başarmıştı.

Ancak 2021’in sonlarına doğru alınan kötü sonuçlar sonrasında görevinden ayrılmıştı.

Ancak 2021’in sonlarına doğru alınan kötü sonuçlar sonrasında görevinden ayrılmıştı.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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