Alacağı Ücret ve Sözleşme Süresi Ortaya Çıktı: Beşiktaş'ın Sergen Yalçın ile Anlaştığı İddia Edildi

Beşiktaş'ın Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayırmasının ardından yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu olmuştu. Ajansspor'un haberine göre, siyah-beyazlılar eski hocası Sergen Yalçın ile anlaşmaya vardı. Başkan Hüseyin Yücel’in girişimleriyle gerçekleştiği belirtilen bu anlaşmada, 52 yaşındaki teknik adamın sözleşme detayları ve alacağı ücret de netleşti.