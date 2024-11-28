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Liverpool'un Yıldızı Robertson'dan Real Madrid Maçı Sonrası Kahkaha Attıracak İtiraf!

Liverpool'un Yıldızı Robertson'dan Real Madrid Maçı Sonrası Kahkaha Attıracak İtiraf!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
28.11.2024 - 08:52

Futbol sahalarında mücadele ne kadar ciddi ve sert olursa olsun, oyuncuların maç sonrası yaptığı açıklamalar zaman zaman mizah dolu anlara sahne oluyor. Özellikle karşılaşmaların ardından gelen bu tür esprili yorumlar, futbolun sadece rekabetten ibaret olmadığını, oyuncuların olaylara farklı bir pencereden bakabildiğini de gösteriyor. Liverpool'un tecrübeli yıldızı Andrew Robertson, LFC TV'ye verdiği bir demeçte buna eğlenceli bir örnek sundu. Madrid'in oynadığı oyunu küçümsedi.

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Madrid, İngiltere'den eli boş döndü

Madrid, İngiltere'den eli boş döndü

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde kayıplara karışan Real Madrid, dev organizasyonun 5. haftasında Liverpool'a konuk oldu. Ev sahibi ekip, heyecan dolu mücadeleden 2-0 galip ayrılarak 5'te 5 yaptı ve liderliğini korudu. Eflatun-beyazlılar ise 6 puanda kaldı.

Mbappe, skorun 1-0 olduğu sırada penaltı kaçırdı

Mbappe, skorun 1-0 olduğu sırada penaltı kaçırdı

Arne Slot yönetiminde çıkışa geçen Kırmızılar, 52'de Mac Allister ile 1-0 öne geçti. 59'da Madrid penaltı kazandı. Robertson'un Lucas Vazquez'e müdahalesi sonrası hakem François Letexier, beyaz noktayı gösterdi. Topun başına Mbappe geçti. Fransız yıldızın vuruşunda Caoimhín Kelleher başarılı oldu. 76'da da Gakpo, skoru belirleyen golü kaydetti.

Robertson, "Kelleher için penaltı yaptırdım" dedi

Robertson, "Kelleher için penaltı yaptırdım" dedi

Ev sahibinin başarılı sol beki Robertson, karşılaşmanın ardından kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada Madrid'in hiç etkili olamadığına dikkat çekerek, Kelleher'in karşılaşmada canının sıkıldığını bu yüzden penaltı yaptırdığını esprili bir dille ifade etti:

'Kalecimiz Kelleher'in maçta canı sıkılıyordu. Yapacak işi yoktu. Yapacak işi olsun diye penaltı yaptırdım.'

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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