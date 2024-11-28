Liverpool'un Yıldızı Robertson'dan Real Madrid Maçı Sonrası Kahkaha Attıracak İtiraf!

Futbol sahalarında mücadele ne kadar ciddi ve sert olursa olsun, oyuncuların maç sonrası yaptığı açıklamalar zaman zaman mizah dolu anlara sahne oluyor. Özellikle karşılaşmaların ardından gelen bu tür esprili yorumlar, futbolun sadece rekabetten ibaret olmadığını, oyuncuların olaylara farklı bir pencereden bakabildiğini de gösteriyor. Liverpool'un tecrübeli yıldızı Andrew Robertson, LFC TV'ye verdiği bir demeçte buna eğlenceli bir örnek sundu. Madrid'in oynadığı oyunu küçümsedi.