Leicester Formasıyla Premier Lig Şampiyonluğu Yaşayan Drinkwater İngiltere'de İnşaatlarda Çalışmaya Başladı
Leicester Formasıyla Premier Lig Şampiyonluğu Yaşayan Drinkwater İngiltere'de İnşaatlarda Çalışmaya Başladı
Futbol, milyonların hayranlıkla takip ettiği, rekabetin ve başarıların ön planda olduğu bir spor. Fakat sahadaki ihtişam ve alkışların arkasında, futbolcular için oldukça kırılgan bir kariyer yolu bulunuyor. Danny Drinkwater’ın hikayesi de bu gerçeği çarpıcı bir şekilde gözler önüne seriyor.
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Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Leicester'ın bir parçasıydı
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Muhteşem başarının ardından 2017'de Chelsea'nin yolunu tuttu
İki senede yalnızca 29 maça çıktı, Kasımpaşa kiraladı
Peki şimdi nerede, ne yapıyor?
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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