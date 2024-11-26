Leicester Formasıyla Premier Lig Şampiyonluğu Yaşayan Drinkwater İngiltere'de İnşaatlarda Çalışmaya Başladı

Futbol, milyonların hayranlıkla takip ettiği, rekabetin ve başarıların ön planda olduğu bir spor. Fakat sahadaki ihtişam ve alkışların arkasında, futbolcular için oldukça kırılgan bir kariyer yolu bulunuyor. Danny Drinkwater’ın hikayesi de bu gerçeği çarpıcı bir şekilde gözler önüne seriyor.