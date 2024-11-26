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Leicester Formasıyla Premier Lig Şampiyonluğu Yaşayan Drinkwater İngiltere'de İnşaatlarda Çalışmaya Başladı

Leicester Formasıyla Premier Lig Şampiyonluğu Yaşayan Drinkwater İngiltere'de İnşaatlarda Çalışmaya Başladı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
27.11.2024 - 00:46

Futbol, milyonların hayranlıkla takip ettiği, rekabetin ve başarıların ön planda olduğu bir spor. Fakat sahadaki ihtişam ve alkışların arkasında, futbolcular için oldukça kırılgan bir kariyer yolu bulunuyor. Danny Drinkwater’ın hikayesi de bu gerçeği çarpıcı bir şekilde gözler önüne seriyor.

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Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Leicester'ın bir parçasıydı

Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Leicester'ın bir parçasıydı

2016 yılında Leicester City formasıyla İngiltere Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Danny Drinkwater, o dönemde takımın vazgeçilmez oyuncularından biriydi. Orta sahadaki etkili performansıyla dikkat çeken İngiliz futbolcu, şampiyon kadronun kilit isimlerinden biri olarak tarihe geçmişti.

Muhteşem başarının ardından 2017'de Chelsea'nin yolunu tuttu

Muhteşem başarının ardından 2017'de Chelsea'nin yolunu tuttu

Ancak Drinkwater için işler yolunda gitmedi. 37.9 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olduğu Londra ekibinde düzenli forma şansı bulamayan orta saha, sakatlıklar ve performans düşüşü nedeniyle beklentilerin uzağında kaldı.

İki senede yalnızca 29 maça çıktı, Kasımpaşa kiraladı

İki senede yalnızca 29 maça çıktı, Kasımpaşa kiraladı

Mavi-beyazlılarda umduğunu bulamayan Drinkwater, kiralık olarak takımdan ayrıldı. Sırasıyla Burnley ve Aston Villa'da şansını denedi. Toplam iki kulüpte forma giydiği maç sayısı 6'da kaldı. 2021 yazında Kasımpaşa'ya imza attı. Türkiye kariyeri de parlak geçmedi. 11 maç sonra İngiltere'ye geri döndü. Championship'e, Reading'e yine kiralık olarak transfer oldu. 2022 yazında Chelsea ile sözleşmesi bitti, kulüpsüz kaldı.

Peki şimdi nerede, ne yapıyor?

Peki şimdi nerede, ne yapıyor?

Futbol kariyerini noktalamak zorunda kalan eski Premier Lig şampiyonu, bugün İngiltere'de bir inşaat şantiyesinde çalışıyor. Geçen yıl, “İyi para kazanmanın tüm sorunlarınızı çözeceğini düşünenler hiç de doğru düşünmüyor. Ruh sağlığı fiziksel sağlıktan daha önemli.' demişti.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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