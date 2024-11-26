Mesut Özil'in TFF Başkanı Olacağı İddiasına Gelen Tepkiler!
Mesut Özil'in TFF Başkanı Olacağı İddiasına Gelen Tepkiler!
Süper Lig ve alt liglerde yıllardır süren hakem tartışmalarıyla bir sezonu daha geride bırakmaya hazırlanırken çok konuşulacak bir iddiada bulunuldu. Yaz başında TFF'de başkanlığa seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yerine eski Mesut Özil'in geleceği ifade edildi. İddianın sahibi 343 Digital'de konuşan Ertuğrul Özkök.
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Türkiye'ye geri mi dönüyor?
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Ertuğrul Özkök: “Bence Cumhurbaşkanı’nın kafasında TFF’nin başına Mesut Özil’i getirme fikri var." dedi 👇
Özkök'ün ifadeleri, geniş yankı uyandırdı. Futbolseverler, iddiaya karşı şöyle yorumlarda bulundu 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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