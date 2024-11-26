Mesut Özil'in TFF Başkanı Olacağı İddiasına Gelen Tepkiler!

Süper Lig ve alt liglerde yıllardır süren hakem tartışmalarıyla bir sezonu daha geride bırakmaya hazırlanırken çok konuşulacak bir iddiada bulunuldu. Yaz başında TFF'de başkanlığa seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yerine eski Mesut Özil'in geleceği ifade edildi. İddianın sahibi 343 Digital'de konuşan Ertuğrul Özkök.