Spor Gazetecisi Yağız Sabuncuoğlu Takipçisinin Mizah Dolu Boks Maçı Teklifini Geri Çevirmedi
Spor Gazetecisi Yağız Sabuncuoğlu Takipçisinin Mizah Dolu Boks Maçı Teklifini Geri Çevirmedi
Mike Tyson ile Jake Paul'un boks maçından sonra ringlere olan ilgi arttı. Tüm dünyayı ekrana kilitleyen maçtan yeteri kadar keyif alınamamış olmalı ki gözler yeni bir mücadeleyi aramaya başladı. Spor dünyasının en başarılı gazetecilerinden Yağız Sabuncuoğlu, sosyal medya hesabından takipçisinin bir paylaşımına verdiği yanıtla dikkatleri üzerine geçti. Bakalım neler yaşanmış? 👇
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Tarihi geçen maçta kazanan Jake Paul olmuştu
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Milyonların izlediği maçın ardından Türkiye'de boksun geri planda kaldığı dile getirildi
Yağız Sabuncuoğlu'nun sıkı takipçisi, gönderme yaptı
"Evet" dedi.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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