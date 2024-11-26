Spor Gazetecisi Yağız Sabuncuoğlu Takipçisinin Mizah Dolu Boks Maçı Teklifini Geri Çevirmedi

Mike Tyson ile Jake Paul'un boks maçından sonra ringlere olan ilgi arttı. Tüm dünyayı ekrana kilitleyen maçtan yeteri kadar keyif alınamamış olmalı ki gözler yeni bir mücadeleyi aramaya başladı. Spor dünyasının en başarılı gazetecilerinden Yağız Sabuncuoğlu, sosyal medya hesabından takipçisinin bir paylaşımına verdiği yanıtla dikkatleri üzerine geçti. Bakalım neler yaşanmış? 👇