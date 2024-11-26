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Spor Gazetecisi Yağız Sabuncuoğlu Takipçisinin Mizah Dolu Boks Maçı Teklifini Geri Çevirmedi

Spor Gazetecisi Yağız Sabuncuoğlu Takipçisinin Mizah Dolu Boks Maçı Teklifini Geri Çevirmedi

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
26.11.2024 - 20:10

Mike Tyson ile Jake Paul'un boks maçından sonra ringlere olan ilgi arttı. Tüm dünyayı ekrana kilitleyen maçtan yeteri kadar keyif alınamamış olmalı ki gözler yeni bir mücadeleyi aramaya başladı. Spor dünyasının en başarılı gazetecilerinden Yağız Sabuncuoğlu, sosyal medya hesabından takipçisinin bir paylaşımına verdiği yanıtla dikkatleri üzerine geçti. Bakalım neler yaşanmış? 👇

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Tarihi geçen maçta kazanan Jake Paul olmuştu

Tarihi geçen maçta kazanan Jake Paul olmuştu

16 Kasım'da Teksas eyaletine bağlı Arlington şehrindeki 80 bin kişilik AT&T Stadı'nda YouTuber ve boksör Jake Paul, profesyonel ağır sıklet müsabakasında eski şampiyon boksör Mike Tyson'ı mağlup etmeyi başarmış ve yaklaşık 40 milyon dolar gelir elde etmişti.

Milyonların izlediği maçın ardından Türkiye'de boksun geri planda kaldığı dile getirildi

Milyonların izlediği maçın ardından Türkiye'de boksun geri planda kaldığı dile getirildi
twitter.com

Sosyal medyada Ebo lakabıyla bilinen fenomen İbrahim Tilaver, X'ten 'Türkiye'de kaliteli boks organizasyon işi eksik' yorumunda bulundu.

Yağız Sabuncuoğlu'nun sıkı takipçisi, gönderme yaptı

Yağız Sabuncuoğlu'nun sıkı takipçisi, gönderme yaptı
twitter.com

Adının Sabun Yağızcıoğlu olması sebebiyle zaman zaman transfer haberlerine karışan parodi hesabın kullanıcısı, Ebo'nun paylaşımına 'Yago ile ben kapışayım kazanan gerçek yağız olsun' yanıtını verdi.

"Evet" dedi.

"Evet" dedi.
twitter.com

Sabuncuoğlu, parodi hesaba 'kabul' dedi. Bir kullanıcının 'Sabuna 500 tl çıkar benden arttıran var mı' paylaşımına da 'Tekte bayiltirim, paran çöpe gider.' yazdı.

Son durum ise şöyle 👇

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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