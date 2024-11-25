Durdurulamıyor: Cristiano Ronaldo Hedefi Olan 1000 Gole Adım Adım Yaklaşıyor!

Kariyerinde kazandığı sayısız kupa, kırdığı rekorlar ve yazdığı hikayelerle bir efsane haline gelen Ronaldo, yaşına rağmen performans kaybetmeyen nadir oyunculardan biri. Neredeyse her maçta formunu koruduğu gözler önüne seren Portekizli, yine yapacağını yaptı. Son maçında iki gol atarak aklındaki hedefe daha da yaklaştı. Futbol dünyasının tüm dikkatini üzerinde topladı. 'Messi mi Ronaldo mu?' tartışması gündemden hiç düşmeyecek gibi.