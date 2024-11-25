onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Durdurulamıyor: Cristiano Ronaldo Hedefi Olan 1000 Gole Adım Adım Yaklaşıyor!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Durdurulamıyor: Cristiano Ronaldo Hedefi Olan 1000 Gole Adım Adım Yaklaşıyor!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
26.11.2024 - 01:02

Kariyerinde kazandığı sayısız kupa, kırdığı rekorlar ve yazdığı hikayelerle bir efsane haline gelen Ronaldo, yaşına rağmen performans kaybetmeyen nadir oyunculardan biri. Neredeyse her maçta formunu koruduğu gözler önüne seren Portekizli, yine yapacağını yaptı. Son maçında iki gol atarak aklındaki hedefe daha da yaklaştı. Futbol dünyasının tüm dikkatini üzerinde topladı. 'Messi mi Ronaldo mu?' tartışması gündemden hiç düşmeyecek gibi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Asya Şampiyonlar Ligi'nde sahneye çıktı

Asya Şampiyonlar Ligi'nde sahneye çıktı

Dünyanın en çok gol atan futbolcusu konumunda bulunan Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, Asya Şampiyonlar Ligi'nde takımını galibiyete taşıdı.

İki gol atarak yıldızlaştı

İki gol atarak yıldızlaştı

Sarı-lacivertliler, rakibini 3-1 mağlup ederek puanını 13'e yükseltti. Takımın Portekizli yıldızı, 46 ve 64'te skoru değiştiren isim oldu. 9,2 reytingle karşılaşmanın en iyisi olan 39 yaşındaki golcü, kariyerinki gol sayısını 913 yükseltti.

Hedefine sadece 87 gol kaldı

Hedefine sadece 87 gol kaldı

Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Ronaldo, 1000 gol atmak istediğini ifade etmişti:

'Hedefimin kariyerimde 1000 gol atmak olduğunu söylemiştim. Gelecek yıllarda bacaklarım bana ne söyler bilmiyorum. 1000 gole ulaşırsam harika olacak ama ulaşamazsam zaten futbol tarihinin en çok gol atan oyuncusuyum.'

Sizce Ronaldo 1000 gole ulaşır mı?

Bu haberler de ilgini çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum. Sporun sadece bir oyun değil, bir tutku, bir yaşam biçimi ve evrensel bir dil olduğuna inanıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın