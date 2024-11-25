Ümit Karan'ın Beşiktaş'ın Genç Yıldızı Semih Kılıçsoy'a Yaptığı Eleştiri Tepkilere Neden Oldu!

Futbol dünyasında maçların ardından yapılan yorumlar, saha içi kadar saha dışını da hareketlendirebiliyor. Televizyon ekranlarında yer alan futbol yorumcuları, hem genç oyuncuları hem de tecrübeli yıldızları zaman zaman sert bir şekilde eleştirebiliyor. Bu eleştiriler, kimi zaman haklı bir uyarı olarak görülürken, kimi zaman da büyük tartışmalara yol açabiliyor.

Son olarak, eski milli futbolcu Ümit Karan’ın Semih Kılıçsoy'a yönelik eleştirisi, spor gündeminde geniş yer buldu. Karan, 19 yaşındaki oyuncunun maça eldivenle çıkmasına tepki gösterdi. Tepkisi birçok futbolsever tarafından anlamsız bulundu.