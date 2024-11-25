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Ümit Karan'ın Beşiktaş'ın Genç Yıldızı Semih Kılıçsoy'a Yaptığı Eleştiri Tepkilere Neden Oldu!

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Ümit Karan'ın Beşiktaş'ın Genç Yıldızı Semih Kılıçsoy'a Yaptığı Eleştiri Tepkilere Neden Oldu!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
25.11.2024 - 18:41

Futbol dünyasında maçların ardından yapılan yorumlar, saha içi kadar saha dışını da hareketlendirebiliyor. Televizyon ekranlarında yer alan futbol yorumcuları, hem genç oyuncuları hem de tecrübeli yıldızları zaman zaman sert bir şekilde eleştirebiliyor. Bu eleştiriler, kimi zaman haklı bir uyarı olarak görülürken, kimi zaman da büyük tartışmalara yol açabiliyor.

Son olarak, eski milli futbolcu Ümit Karan’ın Semih Kılıçsoy'a yönelik eleştirisi, spor gündeminde geniş yer buldu. Karan, 19 yaşındaki oyuncunun maça eldivenle çıkmasına tepki gösterdi. Tepkisi birçok futbolsever tarafından anlamsız bulundu.

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Beşiktaş, evinde Göztepe'ye 4-2 kaybetti

Beşiktaş, evinde Göztepe'ye 4-2 kaybetti

Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk etti. Üç haftadır üç puan hasret siyah-beyazlılar, rakibini durduramadı. Stanimir Stoilov ve öğrencileri, dört golle galibiyete uzandı.

Semih Kılıçsoy, harika bir vuruşa gol perdesini açtı

Semih Kılıçsoy, harika bir vuruşa gol perdesini açtı

Ev sahibinde Semih, karşılaşmanın 3. dakikasında Svensson'un ortasında fileleri buldu. 9. dakikada İzmir ekibinin savunmacısı Bokele, kendi kalesine attığı golle Beşiktaş'ı 2-0 öne geçirdi. Sarı-kırmızılılar, 12'de Mputu, 32'de ise Taha'nın golüyle skora denge getirdi. Mücadelenin ilk yarısı 2-2'lik beraberlikle noktalandı. Siyah-beyazlılar, ikinci 45 dakikada topa sahip olsa da üretkenlikte sınıfta kaldı. 82'de Fofana, 90+1'de Tijanic, Göztepe'ye üç puanı getirdi.

Ümit Karan, maçın ardından Semih'i eleştirdi

Karan'ın sözlerine sosyal medyada tepki gösterildi 👇

Karan'ın sözlerine sosyal medyada tepki gösterildi 👇
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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum. Sporun sadece bir oyun değil, bir tutku, bir yaşam biçimi ve evrensel bir dil olduğuna inanıyorum.
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