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Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler

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Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
25.11.2024 - 17:41

Spor dünyasında heyecanın eksik olmadığı bir haftayı daha geride bıraktık. Futbol gündemi yine çok hareketliydi. Icardi - Nara çiftinin olaylı aşk hayatı birçok kişinin diline düştü. Bakalım geçtiğimiz hafta kimler Twitter'daki paylaşımlarıyla olaylara renk katmış? Başlıyoruz 👇

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1. Nasıl 26 ya?

1. Nasıl 26 ya?
twitter.com

2. Doğru tanıdık 😅

2. Doğru tanıdık 😅
twitter.com

3. Sizce çiğ mi peki? 😯

3. Sizce çiğ mi peki? 😯
twitter.com

4. Yabancı futbolseverler bazı şeyleri yeni keşfediyor...

4. Yabancı futbolseverler bazı şeyleri yeni keşfediyor...
twitter.com

5. Fark yaratacağı çok belli de öyle bir takıma geldi ki 😂 Sonuç 1-1

5. Fark yaratacağı çok belli de öyle bir takıma geldi ki 😂 Sonuç 1-1
twitter.com
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6. Mizah unsuru oldu artık..

6. Mizah unsuru oldu artık..
twitter.com

7. Güzel espri 😂

7. Güzel espri 😂
twitter.com

8. Gerçekten 👌

8. Gerçekten 👌
twitter.com

9. Maça bile çıkmadan gitmişti 😂 Nemanja Andjusic

9. Maça bile çıkmadan gitmişti 😂 Nemanja Andjusic
twitter.com

10. Her takımda böyle bir futbolcu vardır, yeri dolmaz 😑

10. Her takımda böyle bir futbolcu vardır, yeri dolmaz 😑
twitter.com
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11. Tarihe geçen mağlubiyet 👎

11. Tarihe geçen mağlubiyet 👎
twitter.com

12. Ardaaa 😁

12. Ardaaa 😁
twitter.com

13. 😂😂

13. 😂😂
twitter.com

14. Ayağa kalktığında da eline GoPro'yu almıştı 😂

14. Ayağa kalktığında da eline GoPro'yu almıştı 😂
twitter.com

15. Icardi - Nara'ya dair videolu paylaşımlar da şöyle 👇

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16.

17.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum. Sporun sadece bir oyun değil, bir tutku, bir yaşam biçimi ve evrensel bir dil olduğuna inanıyorum.
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