Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler
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Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler
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1. Nasıl 26 ya?
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2. Doğru tanıdık 😅
3. Sizce çiğ mi peki? 😯
4. Yabancı futbolseverler bazı şeyleri yeni keşfediyor...
5. Fark yaratacağı çok belli de öyle bir takıma geldi ki 😂 Sonuç 1-1
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6. Mizah unsuru oldu artık..
7. Güzel espri 😂
8. Gerçekten 👌
9. Maça bile çıkmadan gitmişti 😂 Nemanja Andjusic
10. Her takımda böyle bir futbolcu vardır, yeri dolmaz 😑
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11. Tarihe geçen mağlubiyet 👎
12. Ardaaa 😁
13. 😂😂
14. Ayağa kalktığında da eline GoPro'yu almıştı 😂
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum. Sporun sadece bir oyun değil, bir tutku, bir yaşam biçimi ve evrensel bir dil olduğuna inanıyorum.
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