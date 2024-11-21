"150 Milyon Euro" Denildiğinde Akla Gelen İlk İsim Eski Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup Şimdi Nerede?
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"150 Milyon Euro" Denildiğinde Akla Gelen İlk İsim Eski Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup Şimdi Nerede?
Bir dönem Türk futbolunun en parlak yeteneklerinden biri olarak gösterilen Oğuzhan Özyakup, 31 yaşında futbolu bıraktığını açıklayarak spor dünyasında geniş yankı uyandırmıştı. Peki, futbolseverlerin '150 milyon euro' ifadesiyle hatırladığı Oğuzhan Özyakup neden böyle bir karar aldı? İşte kariyerinden bugüne bir yolculuk!
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerini sporun tutkusu ve enerjisiyle birleştirmeye çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum. Sporun sadece bir oyun değil, bir tutku, bir yaşam biçimi ve evrensel bir dil olduğuna inanıyorum.
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