"150 Milyon Euro" Denildiğinde Akla Gelen İlk İsim Eski Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup Şimdi Nerede?

Siyah-beyazlı kulüp borçlarından dolayı 2012 yılında yeniden yapılanmaya gitmiş, kadroda ciddi değişimler yaşanmıştı. Maaş bütçesi dikkate alınarak daha az maliyetli isimlerle anlaşılmıştı. Oğuzhan Özyakup da bu süreçte siyah-beyazlı formayı sırtına geçiren oyunculardan biri olmuştu. Kariyerindeki asıl sıçramayı gerçekleştirmişti. Süper Lig'de şampiyonluklar yaşamış, takımda kaptanlığa kadar yükselmişti.

Bunun üzerine, sosyal medyada bazı kullanıcılar, abartılı ifadelerle Oğuzhan'ın transfer değeri için '150 milyon euro eder' gibi esprili paylaşımlar yapmaya başlamıştı. Söylem, zamanla mizah unsuru haline geldi.