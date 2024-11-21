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"150 Milyon Euro" Denildiğinde Akla Gelen İlk İsim Eski Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup Şimdi Nerede?

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"150 Milyon Euro" Denildiğinde Akla Gelen İlk İsim Eski Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup Şimdi Nerede?

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
21.11.2024 - 13:15

Bir dönem Türk futbolunun en parlak yeteneklerinden biri olarak gösterilen Oğuzhan Özyakup, 31 yaşında futbolu bıraktığını açıklayarak spor dünyasında geniş yankı uyandırmıştı. Peki, futbolseverlerin '150 milyon euro' ifadesiyle hatırladığı Oğuzhan Özyakup neden böyle bir karar aldı? İşte kariyerinden bugüne bir yolculuk!

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Hollanda'da futbola başladı, Arsenal'e yolu düştü

Hollanda'da futbola başladı, Arsenal'e yolu düştü

Oğuzhan Özyakup, Hollanda'nın Zaandam kentinde doğdu, futbol kariyerine AZ Alkmaar altyapısında başladı. Genç yaşta yeteneğiyle dikkatleri üzerine çekti ve bu sayede Arsenal'e transfer oldu. Kendisi hakkında 'Mesut Özil'in Hollanda versiyonu' yorumları bile yapıldı. Fakat İngiliz devindeki macerası A takıma yükselemeden noktalandı.

"Feda" döneminde Beşiktaş'a imza attı

"Feda" döneminde Beşiktaş'a imza attı

Siyah-beyazlı kulüp borçlarından dolayı 2012 yılında yeniden yapılanmaya gitmiş, kadroda ciddi değişimler yaşanmıştı. Maaş bütçesi dikkate alınarak daha az maliyetli isimlerle anlaşılmıştı. Oğuzhan Özyakup da bu süreçte siyah-beyazlı formayı sırtına geçiren oyunculardan biri olmuştu. Kariyerindeki asıl sıçramayı gerçekleştirmişti. Süper Lig'de şampiyonluklar yaşamış, takımda kaptanlığa kadar yükselmişti. 

Bunun üzerine, sosyal medyada bazı kullanıcılar, abartılı ifadelerle Oğuzhan'ın transfer değeri için '150 milyon euro eder' gibi esprili paylaşımlar yapmaya başlamıştı. Söylem, zamanla mizah unsuru haline geldi.

Gol sevinciyle düşüşü başladı

Gol sevinciyle düşüşü başladı

15/16 ve 16/17 sezonlarındaki şampiyonluklarda önemli katkısı bulunan orta saha, bu süreçten sonra ritmini kaybetti. Taraftarlar, yorumcular tarafından sıkça eleştirilir hale geldi. 2018'de Beşiktaş'ın Avrupa Ligi play-off turunda Partizan'ı 3-0 mağlup ettiği maçta gol attı, sevincini tribünlere karşı yaşadı. 'Kulaklarını tıkaması' durumu çıkmaza soktu. Seyircilerle arası bozuldu, takıma giremez oldu. 

2020 yılının ortasında 8 yıllık Beşiktaş kariyerini sona erdirme kararı aldı. Feynoord'a gitti. Burada yalnızca 4 maç oynadı, bu sona yaklaştığının da habercisi gibiydi. Beklenen oldu, yollar ayrıldı. Fortuna Sittard'la yeni bir sayfa açmanın peşine düştükten iki sonra da oyundan iyice koptu.

31 yaşında emeklilik kararı aldı

31 yaşında emeklilik kararı aldı

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla artık yeşil sahalara ayak basmayacağını açıkladı. ESPN de kararıyla ilgili şunları söyledi:

'2015'te panik ataklar geçirmeye başladım. Gerçekten çok kötü şeyler yaşadım. Bunun üzerine çok çalıştım ve atlattım. Futbolla güzel yıllar geçirdim. Ancak geçen yıl, panik ataklarım yeniden nüksetti. Bu olay, futbolu bırakma kararı almamda etkili oldu.'

Bir zamanın en çok konuşulan ismi, şu anda sevgilisi Skyler Witschge ile hayatına Hollanda'da devam ediyor.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerini sporun tutkusu ve enerjisiyle birleştirmeye çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum. Sporun sadece bir oyun değil, bir tutku, bir yaşam biçimi ve evrensel bir dil olduğuna inanıyorum.
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