Bu Nasıl Bağlılık? Bir Galatasaray Taraftarının Icardi'ye Yaptığı İnanılmaz Yorum
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Bu Nasıl Bağlılık? Bir Galatasaray Taraftarının Icardi'ye Yaptığı İnanılmaz Yorum
Futbol, taraftarların tutkularını ve sevgilerini en saf haliyle ortaya koydukları bir dünya. Takım olan düşkünlük, oyunculara duyulan özel bir hayranlıkla birleşince ortaya çıkan sevginin zaman zaman her şeyin önüne geçtiğini görürüz. Buna bir örnek de bir Galatasaray taraftarından geldi. Şu sıralar eşi Nara yüzünden morali bozuk Icardi'yi Erdek'e davet etti. İşte detaylar 👇
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Ülkesine gitmiş, olaylar iyice karışmıştı
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Kızlarıyla bir araya geldi
"Yazlık var gel" dedi
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum. Sporun sadece bir oyun değil, bir tutku, bir yaşam biçimi ve evrensel bir dil olduğuna inanıyorum.
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