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Bu Nasıl Bağlılık? Bir Galatasaray Taraftarının Icardi'ye Yaptığı İnanılmaz Yorum

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Bu Nasıl Bağlılık? Bir Galatasaray Taraftarının Icardi'ye Yaptığı İnanılmaz Yorum

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
25.11.2024 - 23:50

Futbol, taraftarların tutkularını ve sevgilerini en saf haliyle ortaya koydukları bir dünya. Takım olan düşkünlük, oyunculara duyulan özel bir hayranlıkla birleşince ortaya çıkan sevginin zaman zaman her şeyin önüne geçtiğini görürüz. Buna bir örnek de bir Galatasaray taraftarından geldi. Şu sıralar eşi Nara yüzünden morali bozuk Icardi'yi Erdek'e davet etti. İşte detaylar 👇

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Ülkesine gitmiş, olaylar iyice karışmıştı

Ülkesine gitmiş, olaylar iyice karışmıştı

Galatasaray, 7 Kasım'da UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham'ı konuk etmiş, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılmıştı. Sarı-kırmızılılar, tarihi bir zafere imza ederken yıldız golcüsü Icardi'den olmuştu. Arjantinli oyuncunun çapraz bağları kopmuş, sezonu kapattığı ifade edilmişti. Milli aradan dolayı oluşan boşlukta Arjantin'e giden forvet, burada eşi Nara ile gerilim yaşamıştı. Nara'nın sevgilisi L-Gante'ye ve geçmişine dair dile getirdikleri hem magazin hem de spor dünyasında geniş yer bulmuştu.

Kızlarıyla bir araya geldi

Kızlarıyla bir araya geldi

Boşanma aşamasında olan, yakın zamanda Türkiye'ye dönecek olan tecrübeli forvet, ülkesindeki son günlerinde kızlarıyla beraber vakit geçirdi. Instagram hesabından birçok fotoğraf paylaştı.

"Yazlık var gel" dedi

"Yazlık var gel" dedi

Bir sarı-kırmızılı taraftar, Icardi'nin paylaşımlarının birinin altına 'Icardi, gel kardeşim, burada da deniz var. Erdek Ocaklar’da yazlığımız var, çocuklar orada kalır. Sen de yavaş yavaş ameliyata hazırlan.' yorumunu bıraktı.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum. Sporun sadece bir oyun değil, bir tutku, bir yaşam biçimi ve evrensel bir dil olduğuna inanıyorum.
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