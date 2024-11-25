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Beğenileri Ortaya Çıktı: Okan Buruk'a Futbolculuk Yıllarında Yapılan Anket Gündemde

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Beğenileri Ortaya Çıktı: Okan Buruk'a Futbolculuk Yıllarında Yapılan Anket Gündemde

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
25.11.2024 - 21:48

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, futbolculuk kariyerine dair bir anketin ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada gündem oldu. Futbolculuk dönemine ait kişisel tercihlerine yer verilen anketle, Buruk’un hayatına dair önemli detaylar gün yüzüne çıktı. Hem futbolculuk hem de teknik direktörlük döneminde dikkat çekici başarıla imza atan ismin en sevdiği şeyler bakalım nelermiş?

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Favori takımı Real Madrid

Favori takımı Real Madrid

Galatasaray'ın başına geçtiğinden bu yana rekorları alt üst eden, art arda şampiyonluklar elde eden Okan Buruk, 2002 yılına ait olduğu tahmin edilen bir ankette favori takımını Real Madrid olarak açıklamış. O dönemde dünya futbolunun zirvesindeki kulüp, Buruk’un da en beğendiği takımmış.

Hız ve lüks

Hız ve lüks

51 yaşındaki teknik adam, futbolcuyken Mercedes SL kullandığını ve hız tutkusunun olduğunu belirtmiş.

Boş zamanlarını nasıl geçiriyormuş?

Boş zamanlarını nasıl geçiriyormuş?

Sarı-kırmızılı kulübüyle UEFA Kupası'nı kaldıran eski orta saha, boş zamanlarını alışveriş yapmakla, kitap okumakla ve sinemaya gitmekle değerlendiriyormuş.

Okan Buruk'un cevapları 👇

Okan Buruk'un cevapları 👇

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum. Sporun sadece bir oyun değil, bir tutku, bir yaşam biçimi ve evrensel bir dil olduğuna inanıyorum.
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