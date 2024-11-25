Beğenileri Ortaya Çıktı: Okan Buruk'a Futbolculuk Yıllarında Yapılan Anket Gündemde
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Beğenileri Ortaya Çıktı: Okan Buruk'a Futbolculuk Yıllarında Yapılan Anket Gündemde
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, futbolculuk kariyerine dair bir anketin ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada gündem oldu. Futbolculuk dönemine ait kişisel tercihlerine yer verilen anketle, Buruk’un hayatına dair önemli detaylar gün yüzüne çıktı. Hem futbolculuk hem de teknik direktörlük döneminde dikkat çekici başarıla imza atan ismin en sevdiği şeyler bakalım nelermiş?
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Favori takımı Real Madrid
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Hız ve lüks
Boş zamanlarını nasıl geçiriyormuş?
Okan Buruk'un cevapları 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum. Sporun sadece bir oyun değil, bir tutku, bir yaşam biçimi ve evrensel bir dil olduğuna inanıyorum.
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