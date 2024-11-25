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S Sport'un Sahibi Saran Holding'den Yasa Dışı Bahis Reklamı İddialarına Cevap

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S Sport'un Sahibi Saran Holding'den Yasa Dışı Bahis Reklamı İddialarına Cevap

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
25.11.2024 - 19:23

Saran Holding, sosyal medyada S Sport kanalı ve yasa dışı bahis reklamlarıyla ilgili ortaya atılan iddialara yanıt verdi. Holding, La Liga ve Serie A maçlarında saha kenarına yerleştirilen sanal bahis reklamlarının kontrolünün kendilerinde olmadığını, bu hakların tamamen liglere ait olduğunu belirtti.

Yayın sinyallerinin Türkiye dahil 54 ülkeye aynı şekilde iletildiğini vurgulayan açıklamada, bu reklamlara müdahale edilmesinin hukuken mümkün olmadığı ifade edildi. Saran Holding, yıllardır ilgili resmi kurumlarla bu konuyu paylaştıklarını ve çözüm için iş birliği yapmaya hazır olduklarını da dile getirdi.

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Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, "ifşa" diyerek yasa dışı bahis reklamlarının S Sport'ta yer aldığını iddia etmişti

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, "ifşa" diyerek yasa dışı bahis reklamlarının S Sport'ta yer aldığını iddia etmişti
twitter.com

La Liga'nın 14. haftasında Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, Leganes deplasmanında çıkmış, eflatun-beyazlılar sahadan 3-0'lık skorla galip ayrılmıştı. Karşılaşmanın oynandığın sırada sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Haskoloğlu, S Sport ekranlarında yayınlanan maçta yasa dışı bahis reklamlarının gösterildiğini iddia etmişti.

Saran Holding'den açıklamada bulundu 👇

Saran Holding'den açıklamada bulundu 👇

Sadettin Saran'ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Saran Holding'den yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

'X sosyal medya platformunda paylaşılan, grubumuz ve bünyemizdeki S Sport kanalını hedef alan ve yurtdışındaki futbol maçlarında yayınlanan yasa dışı bahis reklamları ile ilgili iddialar hakkında kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur.

Yayıncısı olduğumuz La Liga (İspanya Futbol Ligi) ve Serie A (İtalya Futbol Ligi) maçlarından görüntüler paylaşılarak saha kenarına sanal teknoloji ile yerleştirilen yasa dışı bahis reklamlarının, “istenilirse” tarafımızca karartılabileceği yönünde hiçbir aslı olmayan bir iddiada bulunulmuştur.

1. İtalya ve İspanya Ligleri’ndeki maçların saha içindeki tüm reklam satış hakkı (fiziken statta kullanılan ve sanal reklamlar) Serie A’ya ve La Liga'ya aittir. Bu reklamların yerleşimi, süresi ve içeriği tamamen bu kurumların uhdesindedir ve gelirleri de ilgili liglere aittir.

2. Yabancı liglerin canlı yayın sinyalleri, Türkiye’deki yayıncı kuruluşlara, bölgesel olarak aynı reklamları içerecek şekilde yurtdışından iletilmektedir. Türkiye'nin dahil olduğu bölge, Serie A ve La Liga yayınlarında 54 ülkeden oluşmaktadır.

3. Bu liglerden Türkiye’ye özel bir sinyal göndermeleri yönündeki talebimiz reddedilmiştir. Türkiye dışındaki ülkelerde bu şirketler yasadışı kabul edilmemekte, bu konu ülkemizde spor yayıncılığı yapan tüm medya kuruluşlarının ortak sorunu olarak gündemdeki yerini korumaktadır.

4. Sanal veya fiziki reklamlara canlı yayında müdahale etmek, spor yayın hakları sözleşmelerinde yer alan “yayının olduğu gibi aktarılması” yükümlülüğüne aykırılık teşkil etmektedir ve hukuken mümkün değildir. Bu duruma en somut örneklerden biri olarak, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarında, Formula 1 yarış yayınlarında saha içinde ve sponsorluklarda yer alan alkol firması reklamlarının yıllardır ülkemizde yasak olmasına rağmen yayınlanmaya devam edişi gösterilebilir.

5. Söz konusu durum, Saran Grubu tarafından daha önce defalarca Radyo Televizyon Üst Kurulu’na, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’na ve Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’ne izah edilmiş, bu sorunun çözümü için her zaman iş birliğine hazır olduğumuz ifade edilmiştir.

Hatırlatmak isteriz ki Saran Grubu iştiraklerinden Tuttur, hâlihazırda Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’ndan aldığı ruhsat ile spor bahsi alanında faaliyet gösteren 6 yasal sanal bahis bayisinden biridir.

Sonuç olarak, yukarıdaki geniş ve detaylı açıklamalarımızdan anlaşılacağı üzere illegal bahisten en fazla zarar gören kurumların başında Saran Group gelmektedir. Tartışmalara konu olan yayın sinyaline müdahale etmenin yayın sözleşmelerine aykırı olduğunun altını bir kere daha çizmek isteriz.

Bu kadar geniş kapsamlı, çok taraflı ve yıllardır sektörün sorunu olan bir konuda, sosyal medyada etkileşim uğruna tamamen grubumuzu karalamaya yönelik paylaşımlar yapılmasını en basit tabiriyle sorumsuzluk olarak nitelendiriyoruz. Hukuki haklarımızı saklı tutarak, toplumun doğru bilgilendirilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğimizi belirtiriz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Saran Holding'

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum. Sporun sadece bir oyun değil, bir tutku, bir yaşam biçimi ve evrensel bir dil olduğuna inanıyorum.
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