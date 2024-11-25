Real Madrid'in Yıldızı Luka Modric'in Arda Güler'e Gururla Baktığı Anı Görmelisiniz
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Real Madrid'in Yıldızı Luka Modric'in Arda Güler'e Gururla Baktığı Anı Görmelisiniz
Futbol sahaları sadece mücadelelerin değil, nesiller arası bağların da şekillendiği yerlerdir. Real Madrid'in yıldızı Luka Modric’in, Arda Güler’i bir korner vuruşunda hayranlıkla izlediği o an, bu bağların en güzel örneklerinden biri oldu. Tecrübeli oyuncunun bakışı, futbolun bir miras olduğunu ve büyük yıldızların genç yeteneklere ne kadar değer verdiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Milli futbolcu, İspanyol devine transfer olduktan sonra 'Real Madrid bana Luka Modric'in veliahtı olacağımı söyledi. Bundan çok etkilendim çünkü inanılmaz bir oyuncu.' demişti.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum. Sporun sadece bir oyun değil, bir tutku, bir yaşam biçimi ve evrensel bir dil olduğuna inanıyorum.
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