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Real Madrid'in Yıldızı Luka Modric'in Arda Güler'e Gururla Baktığı Anı Görmelisiniz

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Real Madrid'in Yıldızı Luka Modric'in Arda Güler'e Gururla Baktığı Anı Görmelisiniz

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
25.11.2024 - 20:30

Futbol sahaları sadece mücadelelerin değil, nesiller arası bağların da şekillendiği yerlerdir. Real Madrid'in yıldızı Luka Modric’in, Arda Güler’i bir korner vuruşunda hayranlıkla izlediği o an, bu bağların en güzel örneklerinden biri oldu. Tecrübeli oyuncunun bakışı, futbolun bir miras olduğunu ve büyük yıldızların genç yeteneklere ne kadar değer verdiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Milli futbolcu, İspanyol devine transfer olduktan sonra 'Real Madrid bana Luka Modric'in veliahtı olacağımı söyledi. Bundan çok etkilendim çünkü inanılmaz bir oyuncu.' demişti.

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Real Madrid, Leganes'i üç golle geçti

Real Madrid, Leganes'i üç golle geçti

La Liga'nın 14. haftasında Leganes'e konuk olan Real Madrid, karşılaşmadan üç puanla ayrıldı. Üç puanı üç golle alan eflatun-beyazlılarda goller Mbappe, Valverde ve Bellingham'dan geldi.

Arda Güler, nefis oynadı

Arda Güler, nefis oynadı

Uzun bir aradan sonra ilk kez 11'de kendine yer bulan Arda Güler, performansıyla göz kamaştırdı. Valverde'nin attığı golün asistini yapan, 75 dakika sahada kalan milli futbolcu, maçı 8,5 reytingle tamamladı. Valverde ile birlikte sahanın en iyisi olan genç yıldızımız için Ancelotti 'Bugün çok iyi iş çıkardı. Gol atmaya da çok yakındı. Ondan çok memnunum.' dedi.

Modric'in bakışı, spor dünyasında gündem oldu

Modric'in bakışı, spor dünyasında gündem oldu

Efltaun-beyazlıların tecrübeli orta sahası Modric, oyunda olduğu süre boyunca neredeyse her duran topu kullanan Arda'yı hayranlıkla izledi. Bir korner vuruşundaki yüz ifadesi ise sosyal medyada büyük ilgi gördü. ☝️

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum. Sporun sadece bir oyun değil, bir tutku, bir yaşam biçimi ve evrensel bir dil olduğuna inanıyorum.
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