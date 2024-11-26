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Efsanenin Tercihleri: Aykut Kocaman’ın Hayatına Dair Hiç Bilinmeyen Detaylar

Efsanenin Tercihleri: Aykut Kocaman’ın Hayatına Dair Hiç Bilinmeyen Detaylar

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
26.11.2024 - 18:59

Fenerbahçe'nin efsanevi isimlerinden Aykut Kocaman, futbolcuyken bir ankete verdiği yanıtlarla yeniden gündeme geldi. Yıllar öncesine dayanan bu anket, Kocaman’ın futbolculuk dönemindeki kişisel tercihlerini gözler önüne seriyor. Hem oyunculuk hem de teknik direktörlük kariyeriyle sarı-lacivertli kulübünün tarihine geçen Kocaman’ın en sevdiği şeylere birlikte göz atalım!

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Favori rengi mavi-beyaz

Favori rengi mavi-beyaz

Fenerbahçe ile özdeşleşen isim, favori rengini mavi-beyaz olarak açıklamış.

Futbol sahalarının yoğun temposundan uzaklaşmak istediğinde, Akdeniz’in huzurlu sahillerini tercih eden Kocaman, en sevdiği tatil yerininin Antalya olduğunu belirtmiş.

Sadakatiyle ön planda

Sadakatiyle ön planda

Anketin en dikkat çeken detayı ise 'Hoşlandığım kızla zaten nişanlıyım, ilk aşkım nişanlım' cevapları oldu.

İşte Kocaman'ın sosyal medyada çok konuşulan cevapları:

İşte Kocaman'ın sosyal medyada çok konuşulan cevapları:

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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