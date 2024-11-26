Efsanenin Tercihleri: Aykut Kocaman’ın Hayatına Dair Hiç Bilinmeyen Detaylar

Fenerbahçe'nin efsanevi isimlerinden Aykut Kocaman, futbolcuyken bir ankete verdiği yanıtlarla yeniden gündeme geldi. Yıllar öncesine dayanan bu anket, Kocaman’ın futbolculuk dönemindeki kişisel tercihlerini gözler önüne seriyor. Hem oyunculuk hem de teknik direktörlük kariyeriyle sarı-lacivertli kulübünün tarihine geçen Kocaman’ın en sevdiği şeylere birlikte göz atalım!