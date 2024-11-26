Liverpool'un Mısırlı Yıldızı Mohamed Salah Galatasaray'ın Gündeminde!
Liverpool'un Mısırlı Yıldızı Mohamed Salah Galatasaray'ın Gündeminde!
Süper Lig'de ilk yarının bitimine sayılı günler kala transfer dedikoduları hız kazanmaya başladı. Icardi'nin sezonu kapatmasının ardından yeni bir yıldız hamlesi yapıp yapmayacağı merakla beklenen Galatasaray'a dair çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci ve futbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, sarı-kırmızılı kulübün Liverpool'un Mısırlı kanat oyuncusu Mohamed Salah'ı gündemine aldığını ifade etti. İngiliz basınına açıklamalarda bulunan Salah da Arne Slot yönetimindeki takımından ayrılma ihtimalinin yüksek olduğunu söylemişti. İşte detaylar 👇
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Galatasaray yönetimi, Salah'ı getirmenin peşinde
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"Ayrılma ihtimalim daha yüksek" demişti
"Galatasaray ciddi anlamda düşünüyor"
Serdar Ali Çelikler'in Salah hakkındaki sözleri 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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