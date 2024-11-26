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Liverpool'un Mısırlı Yıldızı Mohamed Salah Galatasaray'ın Gündeminde!

Liverpool'un Mısırlı Yıldızı Mohamed Salah Galatasaray'ın Gündeminde!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
26.11.2024 - 18:02

Süper Lig'de ilk yarının bitimine sayılı günler kala transfer dedikoduları hız kazanmaya başladı. Icardi'nin sezonu kapatmasının ardından yeni bir yıldız hamlesi yapıp yapmayacağı merakla beklenen Galatasaray'a dair çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci ve futbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, sarı-kırmızılı kulübün Liverpool'un Mısırlı kanat oyuncusu Mohamed Salah'ı gündemine aldığını ifade etti. İngiliz basınına açıklamalarda bulunan Salah da Arne Slot yönetimindeki takımından ayrılma ihtimalinin yüksek olduğunu söylemişti. İşte detaylar 👇

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Galatasaray yönetimi, Salah'ı getirmenin peşinde

Galatasaray yönetimi, Salah'ı getirmenin peşinde

İngiltere Premier Lig devi Liverpool'da tarihi başarılara imza atan Mohamed Salah'ın kulübünden ayrılabileceğini öğrenen Dursun Özbek başkanlığındaki Galatasaray, harekete geçti. Sarı-kırmızılıların, Osimhen gibi Salah'ı da sponsorlar sayesinde kadrosuna katmayı istediği ifade edildi.

"Ayrılma ihtimalim daha yüksek" demişti

"Ayrılma ihtimalim daha yüksek" demişti

3-2'lik Southampton galibiyetinin ardından NBC'ye açıklamalarda bulunan 32 yaşındaki futbolcu, sözleşmesinin sezon sonunda biteceğini ve hala kulübünden bir teklif almadığına sitem etmişti. Yıldız kanat oyuncusu açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:

'Hayal kırıklığına uğradım. Aralık ayına yaklaşıyoruz ve hala kulüpten bir teklif almadım. Ayrılma ihtimalim kalma ihtimalime göre daha fazla. Hayal kırıklığına uğradım ama göreceğiz.'

"Galatasaray ciddi anlamda düşünüyor"

"Galatasaray ciddi anlamda düşünüyor"

VOLE'de konuşan gazeteci ve yorumcu Serdar Ali Çelikler, 'Galatasaray, Mohamed Salah'ı kadrosuna katmayı ciddi anlamda düşünüyor. Zor transfer ama düşünülüyor.'  dedi. Çelikler, geçtiğimiz günlerde de sarı-kırmızılıların Osimhen'in bonservisi için kaynak bulmaya çok yaklaştığını belirtmişti.

Serdar Ali Çelikler'in Salah hakkındaki sözleri 👇

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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