Liverpool'un Mısırlı Yıldızı Mohamed Salah Galatasaray'ın Gündeminde!

3-2'lik Southampton galibiyetinin ardından NBC'ye açıklamalarda bulunan 32 yaşındaki futbolcu, sözleşmesinin sezon sonunda biteceğini ve hala kulübünden bir teklif almadığına sitem etmişti. Yıldız kanat oyuncusu açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:

'Hayal kırıklığına uğradım. Aralık ayına yaklaşıyoruz ve hala kulüpten bir teklif almadım. Ayrılma ihtimalim kalma ihtimalime göre daha fazla. Hayal kırıklığına uğradım ama göreceğiz.'