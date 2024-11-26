Yapay Zeka Süper Lig Şampiyonunu Açıkladı: Sezon Sonunda Oluşacak Puan Durumunu Ortaya Çıkardı

Futbol dünyasının en güvenilir veri kaynaklarından biri olan Euro Club Index, 2024-2025 Süper Lig sezonunun gidişatıyla ilgili çarpıcı yeni tahminlerini paylaştı. 13 hafta geride kalırken, ligin üst sıraları ve düşme hattı hakkında yapılan analizler dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Galatasaray'ın ligi zirvede tamamlamayacağı ifade edilirken gelecek seneyi bir alt ligde geçirecek takımlar da açıklandı. (NTV Spor)