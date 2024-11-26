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Yapay Zeka Süper Lig Şampiyonunu Açıkladı: Sezon Sonunda Oluşacak Puan Durumunu Ortaya Çıkardı

Yapay Zeka Süper Lig Şampiyonunu Açıkladı: Sezon Sonunda Oluşacak Puan Durumunu Ortaya Çıkardı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
26.11.2024 - 23:18

Futbol dünyasının en güvenilir veri kaynaklarından biri olan Euro Club Index, 2024-2025 Süper Lig sezonunun gidişatıyla ilgili çarpıcı yeni tahminlerini paylaştı. 13 hafta geride kalırken, ligin üst sıraları ve düşme hattı hakkında yapılan analizler dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Galatasaray'ın ligi zirvede tamamlamayacağı ifade edilirken gelecek seneyi bir alt ligde geçirecek takımlar da açıklandı. (NTV Spor)

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Küme düşecek takımlar

Küme düşecek takımlar

Süper Lig'in sezon sonunda nasıl şekilleneceği konusunda Euro Club Index'in yeni tahminlerine göre, küme düşmesi beklenen takımlar arasında Adana Demirspor, Hatayspor, Bodrum FK ve Kayserispor yer alıyor.

Ligin üst sırasındaki değişimlerde ise dikkat çeken bazı güncellemeler var

Ligin üst sırasındaki değişimlerde ise dikkat çeken bazı güncellemeler var

Daha önce 5. sırada gösterilen Samsunspor, 4. sıraya yükseltilirken, Trabzonspor ise 6. sıradaki yerini korudu. Başakşehir ise 4. sıradan 5. sıraya gerileyerek, zirve mücadelesinde bir adım geriye gitmiş oldu.

Süper Lig’in ilk 3 sırasına dair tahminleri ise şu şekilde 👇

Süper Lig’in ilk 3 sırasına dair tahminleri ise şu şekilde 👇

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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