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Ahmet Çakar İlk Kez Açıklıyorum Diyerek Anlattı: Süper Lig Hakemlerine Şantaj Yapıldığını İddia Etti

Ahmet Çakar İlk Kez Açıklıyorum Diyerek Anlattı: Süper Lig Hakemlerine Şantaj Yapıldığını İddia Etti

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
26.11.2024 - 21:54

Geçtiğimiz günlerde barıştıklarını duyuran ünlü spor yorumcuları Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu, Ekol TV'de Candaş Tolga Işık’ın sunduğu Az Önce Konuştum programına katıldı. Çakar, gündemi sarsacak bir iddiada bulundu. Futbol dünyasında sayısız tartışmalara neden olan hakemler hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Hakemlerin şantaj yüzünden karşılaşmaları manipüle ettiğini belirtti.

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"Birkaç tane çok ünlü hakem kulüp mafyalarının kucağındaydı"

"Birkaç tane çok ünlü hakem kulüp mafyalarının kucağındaydı"

  • Ahmet Çakar: 5 sene öncesine kadar birkaç tane çok ünlü hakem kulüp mafyalarının kucağındaydı. Şantaj yüzünden maçları manipüle etmek zorunda kaldılar.

  • Erman Toroğlu: Türkiye ligi hiç temiz kalmadı ki.

Ahmet Çakar'ın açıklaması 👇

"Yapıdan en çok Galatasaray yararlandı"

"Yapıdan en çok Galatasaray yararlandı"

Çakar, Candaş Tolga Işık'ın 'Futbolda bir yapı gerçekten var mı?' sorusuna ise 'Yapının ana noktası federasyon başkanlarıdır. Geçen sene Galatasaray'ın çok borusu öttü kabul edin. Rahmetli Süleyman Seba ve Turgay Atasü zamanında da Beşiktaş'ın borusu ötüyordu. Yapıdan en çok Galatasaray yararlandı.' şeklinde yanıt verdi.

Erman Toroğlu: "Üç büyüklerin alayı Araplara satılacak. Ödeyemeyecekler"

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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