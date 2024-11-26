Ahmet Çakar İlk Kez Açıklıyorum Diyerek Anlattı: Süper Lig Hakemlerine Şantaj Yapıldığını İddia Etti

Çakar, Candaş Tolga Işık'ın 'Futbolda bir yapı gerçekten var mı?' sorusuna ise 'Yapının ana noktası federasyon başkanlarıdır. Geçen sene Galatasaray'ın çok borusu öttü kabul edin. Rahmetli Süleyman Seba ve Turgay Atasü zamanında da Beşiktaş'ın borusu ötüyordu. Yapıdan en çok Galatasaray yararlandı.' şeklinde yanıt verdi.