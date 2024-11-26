Ahmet Çakar İlk Kez Açıklıyorum Diyerek Anlattı: Süper Lig Hakemlerine Şantaj Yapıldığını İddia Etti
Ahmet Çakar İlk Kez Açıklıyorum Diyerek Anlattı: Süper Lig Hakemlerine Şantaj Yapıldığını İddia Etti
Geçtiğimiz günlerde barıştıklarını duyuran ünlü spor yorumcuları Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu, Ekol TV'de Candaş Tolga Işık’ın sunduğu Az Önce Konuştum programına katıldı. Çakar, gündemi sarsacak bir iddiada bulundu. Futbol dünyasında sayısız tartışmalara neden olan hakemler hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Hakemlerin şantaj yüzünden karşılaşmaları manipüle ettiğini belirtti.
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"Birkaç tane çok ünlü hakem kulüp mafyalarının kucağındaydı"
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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