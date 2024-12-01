Sadece Fenerbahçe Formasıyla Gol Atamayan Burak Yılmaz'dan Yıllar Sonra Gelen İtiraf
Sadece Fenerbahçe Formasıyla Gol Atamayan Burak Yılmaz'dan Yıllar Sonra Gelen İtiraf
Futbol, başarılarla ve unutulmaz anılarla dolu olsa da, sporcuların kariyerlerinde geriye dönüp baktıklarında 'keşke' dedikleri anlar da azımsanmayacak kadar fazla. Burak Yılmaz da Fenerbahçe formasıyla gol atamamasından duyduğu üzüntü dile getirmesi, bir futbolcunun kariyerindeki 'eksik' hissettiği anların ne kadar derin bir iz bırakabileceğini gösterdi. Eski futbolcu, 'İnşallah bir gün telafi ederim' dedi. İşte detaylar. 👇🏻
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Süper Lig'de son olarak Beşiktaş forması giyen, Hollanda ekibi Fortuna Sittard ile yeşil sahalara veda Burak Yılmaz, Ufuk Kaan Karacan'ın sunduğu Hayatım Futbol programına konuk oldu.
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Eylül ayının son gününde Kayserispor'daki teknik direktörlük görevinden istifa eden eski milli futbolcu, kariyerine dair önemli açıklamalarda bulundu.
Dört büyük kulüpte top koşturan, şu anda herhangi bir kulüp çalıştırmayan genç teknik adam, Fenerbahçe'ye karşı mahcup olduğunu belirtti.
Mahcubiyetinin sebebini "para kazandım, gol atamadım" diyerek açıkladı.
"Fenerbahçe formasıyla keşke bir gol atsaydım. Bari bir tane atsaydım.. Bu yüzden de Fenerbahçe'ye mahcubum, inşallah bunu bir gün gideririm." 👇🏻
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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