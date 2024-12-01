Sadece Fenerbahçe Formasıyla Gol Atamayan Burak Yılmaz'dan Yıllar Sonra Gelen İtiraf

Futbol, başarılarla ve unutulmaz anılarla dolu olsa da, sporcuların kariyerlerinde geriye dönüp baktıklarında 'keşke' dedikleri anlar da azımsanmayacak kadar fazla. Burak Yılmaz da Fenerbahçe formasıyla gol atamamasından duyduğu üzüntü dile getirmesi, bir futbolcunun kariyerindeki 'eksik' hissettiği anların ne kadar derin bir iz bırakabileceğini gösterdi. Eski futbolcu, 'İnşallah bir gün telafi ederim' dedi. İşte detaylar. 👇🏻