Ahmet Nur Çebi'den İstifa Eden Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'a Olay Sözler!
Ahmet Nur Çebi'den İstifa Eden Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'a Olay Sözler!
Eski Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, geçtiğimiz günlerde kendi döneminde 200 milyon dolar azalttığı borcu Hasan Arat yönetiminin 100 milyon dolar artırdığını ileri sürmüştü. Çebi, Arat'ın istifasının ardından TV100'e özel açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlı kulübün eski lideri, Arat için çarpıcı ifadeler kullandı. 'Beşiktaş'ın geleceğini kararttı' yorumunda bulundu.
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Ahmet Nur Çebi, TV 100’e yaptığı açıklamalarda Hasan Arat’ı sert sözlerle eleştirdi
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Arat’ın görev süresince Beşiktaş’ı kaosa sürüklediğini savundu
Arat’a yönelik eleştirilerini 21 Aralık’taki Divan Kurulu’nda sürdüreceğini belirterek, “Son sözümü orada söyleyeceğim” dedi.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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