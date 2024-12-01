Ahmet Nur Çebi'den İstifa Eden Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'a Olay Sözler!

Çebi, Arat’ı “tarihin gördüğü en kötü başkan” olarak nitelendirerek, “3 gün önce, 'Kalkışma var' demişti, sonra bırakıp gitti. Bence de bu bir kalkışmadır! Ama lider kimdir? Lider mücadele eder, kaçmaz. Hasan Arat lider miydi, olmadığını biz söylemiştik. İnanmadılar, şimdi herkes gördü” ifadelerini kullandı.