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Ahmet Nur Çebi'den İstifa Eden Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'a Olay Sözler!

Ahmet Nur Çebi'den İstifa Eden Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'a Olay Sözler!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
01.12.2024 - 10:34

Eski Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, geçtiğimiz günlerde kendi döneminde 200 milyon dolar azalttığı borcu Hasan Arat yönetiminin 100 milyon dolar artırdığını ileri sürmüştü. Çebi, Arat'ın istifasının ardından TV100'e özel açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlı kulübün eski lideri, Arat için çarpıcı ifadeler kullandı. 'Beşiktaş'ın geleceğini kararttı' yorumunda bulundu.

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Ahmet Nur Çebi, TV 100’e yaptığı açıklamalarda Hasan Arat’ı sert sözlerle eleştirdi

Ahmet Nur Çebi, TV 100’e yaptığı açıklamalarda Hasan Arat’ı sert sözlerle eleştirdi

Çebi, Arat’ı “tarihin gördüğü en kötü başkan” olarak nitelendirerek, “3 gün önce, 'Kalkışma var' demişti, sonra bırakıp gitti. Bence de bu bir kalkışmadır! Ama lider kimdir? Lider mücadele eder, kaçmaz. Hasan Arat lider miydi, olmadığını biz söylemiştik. İnanmadılar, şimdi herkes gördü” ifadelerini kullandı.

Arat’ın görev süresince Beşiktaş’ı kaosa sürüklediğini savundu

Arat’ın görev süresince Beşiktaş’ı kaosa sürüklediğini savundu

“Bize görevdeyken trolleriyle bir sene saldırdı. 'Başkan olacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım' dedi. İnsanları itibarsızlaştırmaya çalıştı. Herkesi kandırdı. 11 ayda kulübü kaosa soktu. Beşiktaş'ın geleceğini karartıp istifa etti” 

Kendi başkanlığı döneminde kulübün borcunu yarıya indirdiklerini ve şampiyon olduklarını vurgulayan Çebi, “Ne benim ne yöneticilerimin boğazına Beşiktaş'ın bir kuruşu girmedi” diyerek mali disiplinlerine dikkat çekti.

Arat’a yönelik eleştirilerini 21 Aralık’taki Divan Kurulu’nda sürdüreceğini belirterek, “Son sözümü orada söyleyeceğim” dedi.

Arat’a yönelik eleştirilerini 21 Aralık’taki Divan Kurulu’nda sürdüreceğini belirterek, “Son sözümü orada söyleyeceğim” dedi.

Başkanlık için yeniden aday olmayacağını açıklayan Çebi, “Bundan sonra Beşiktaş’ta başkanlığı düşünmüyorum. Ancak içimizde kulübe en çok kimin faydası olacaksa, kim liderlik yapacaksa, oturur konuşuruz ve destekleriz” ifadeleriyle kulübün geleceğine dair de destek mesajı verdi.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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