"Fenerbahçe'ye Gelmiş En Yakışlıklı Futbolcu Kim?" Sorusuna Gelen Cevaplar
"Fenerbahçe'ye Gelmiş En Yakışlıklı Futbolcu Kim?" Sorusuna Gelen Cevaplar
Futbol, sahadaki başarı kadar, oyuncuların karizması ve çekiciliğiyle de taraftarların ilgisini çeken bir oyun. Yeşil sahaların yıldızları, yalnızca attıkları gollerle değil, duruşları ve görünümleriyle de konuşulmaya devam ediyor. Taraftarlar, zaman zaman performanstan ziyade futbolcuların yakışıklılığına odaklanarak sosyal medyada bu yönüyle unutulmaz isimleri gündeme taşıyor. Bu durumun son örneklerinden biri, Fenerbahçe özelinde yaşandı.
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Sosyal medyada bir kullanıcının "Fenerbahçe’ye gelmiş en yakışıklı futbolcu kim sizce?" sorusunu paylaşması, kısa sürede büyük yankı uyandırdı.
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On binlerce etkileşim alan paylaşım, Fenerbahçe’nin geçmişten bugüne yıldız isimlerinin yakışıklılık yarışını gündeme getirdi.
Bakalım, kimler nasıl yanıtlar vermiş? 👇🏻
Gol sıkıntısı çözmek için gelen Mbwana Samatta 😂
Fenerbahçe'nin unutulmaz defansı Diego Lugano
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Şu anda kadronun olmazsa olmazları arasına giren Dusan Tadic
Daha iyi bir ligde oynama fırsatını kaçırmak istemediği için Sevilla'ya imza atan Simon Kjaer
Bitmeyen enerjisiyle herkesin takdirini kazanan Dirk Kuyt
Sarı-lacivertli kulübe en çok para kazandıran isim Ferdi Kadıoğlu
2016'da PSG'den gelmişti, hatırlayanlar?
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Fiziği ve tekniğiyle Alex'i hatırlatan Diego Ribas
Oosterwolde'nin sakatlanmasının ardından takımın yeni sol beki Filip Kostic
Şu an Beşiktaş'ta forma giyen Mert Günok
United'ın yolunu tutan Altay Bayındır
Türkiye'ye gelmiş yıldız futbolculardan biri olan Robin Van Persie
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Sizce, Fenerbahçe tarihinin en yakışıklı futbolcusu kim? 🌟
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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volkanın sayılmadığı liste benim nazarımda liste değildir.
Ümit Özat.