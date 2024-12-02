En Az 56 Kişi Hayatını Kaybetti! Gine'deki Futbol Maçında İzdiham Çıktı

Gine’nin güneydoğusunda yer alan N'Zerekore kentinde düzenlenen bir futbol maçında yaşanan izdiham, en az 56 kişinin hayatını kaybetmesine ve yüzlerce kişinin yaralanmasına neden oldu. Olaylar, N’Zerekore ve Labe takımları arasında oynanan “General Mamadi Doumbouya” kupasının final maçı sırasında meydana geldi.