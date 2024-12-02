En Az 56 Kişi Hayatını Kaybetti! Gine'deki Futbol Maçında İzdiham Çıktı
En Az 56 Kişi Hayatını Kaybetti! Gine'deki Futbol Maçında İzdiham Çıktı
Gine’nin güneydoğusunda yer alan N'Zerekore kentinde düzenlenen bir futbol maçında yaşanan izdiham, en az 56 kişinin hayatını kaybetmesine ve yüzlerce kişinin yaralanmasına neden oldu. Olaylar, N’Zerekore ve Labe takımları arasında oynanan “General Mamadi Doumbouya” kupasının final maçı sırasında meydana geldi.
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N'Zerekore ile Labe takımları arasında oynanan ve General Mamadi Doumbouya futbol turnuvası kapsamında düzenlenen maçta, hakemin ev sahibi takım lehine verdiği penaltı kararı, tansiyonun bir anda yükselmesine yol açtı.
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Labe taraftarlarının hakeme saldırmasıyla başlayan gerginlik, kısa sürede kontrolden çıkarak büyük bir kaosa dönüştü.
Polis, olayları yatıştırmak için göz yaşartıcı gaz kullanırken, öfkeli taraftarlar polise taşlarla karşılık verdi. Kargaşanın büyük bir izdihama neden olduğu ve en az 56 kişi hayatını kaybettiği aktarıldı.
Hayatını kaybedenler arasında çocukların da olduğu bildirildi. 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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