Abdülkerim Durmaz Okan Buruk'un Berke Özer Sitemini Canlı Yayında Tiye Aldı!
Abdülkerim Durmaz Okan Buruk'un Berke Özer Sitemini Canlı Yayında Tiye Aldı!
Ertem Şener'in sunuculuğunda Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Beyaz Futbol'da yorumcu olarak karşımıza çıkan eski Fenerbahçeli oyuncu Abdülkerim Durmaz, Okan Buruk'u canlı yayında hedef aldı. Durmaz, programa su şişeleriyle katıldı. Sosyal medya hesabından da dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Buruk, Eyüpspor'un file bekçisi Berke Özer'i zamana oynadığı gerekçesiyle eleştirmişti.
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Süper Lig'de lider Galatasaray, 14. haftada Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor'u konuk etmiş, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı.
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Beş hafta sonra ligde puan kaybeden sarı-kırmızılarda teknik direktör Okan Buruk, maçın ardından deplasman ekibinin kalecisi Berke Özer'e tepki göstermişti.
Yayıncı kuruluşun kameralarına konuşan Buruk, "Oyunu yavaşlatması onun gibi iyi bir kaleciye yakışmadı. Galiba 8 kere falan su içti!" ifadelerini kullanmıştı.
Abdülkerim Durmaz, 51 yaşındaki çalıştırıcının bu sözlerine göndermede bulundu.
Durmaz, mücadelenin ardından yapılan canlı yayınlanan programa 8 şişe suyla katıldı. Sosyal medya hesabından da "Hayırdır inşallah bu gece çok susuyorum..." dedi. 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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