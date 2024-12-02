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Galatasaray - Eyüpspor Maçının Hakemi Oğuzhan Çakır'ın Fenerbahçeli Olduğu İddia Edildi

Galatasaray - Eyüpspor Maçının Hakemi Oğuzhan Çakır'ın Fenerbahçeli Olduğu İddia Edildi

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
02.12.2024 - 18:43

Türk futbolunda bitmek bilmeyen hakem tartışmalarına her geçen gün yeni bir isim eklenmeye devam ediyor. Bu kez gündemde olan hakem, Oğuzhan Çakır. Galatasaray - Eyüpspor maçını yöneten Çakır, sosyal medyada tepki çekti. Geçmiş yıllarda paylaşılan Facebook gönderilerinin kendisine ait olduğu iddia edildi. MKH'dan yanıt geldi. İşte detaylar 👇

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Galatasaray, evinde Eyüpspor ile 2-2 berabere kalarak bu sezon ikinci kez bir Süper Lig maçında puan kaybı yaşamıştı.

Galatasaray, evinde Eyüpspor ile 2-2 berabere kalarak bu sezon ikinci kez bir Süper Lig maçında puan kaybı yaşamıştı.

Karşılaşmanın ardından sosyal medyada mücadelede düdük çalan Oğuzhan Çakır'a dair sert paylaşımlarda bulunulmuştu.

Karşılaşmanın ardından sosyal medyada mücadelede düdük çalan Oğuzhan Çakır'a dair sert paylaşımlarda bulunulmuştu.

Bugün de Çakır'a ait olduğu iddia edilen, 11-12 sene önce yayınlanan Facebook gönderileri, X'te hızla yayıldı.

Bugün de Çakır'a ait olduğu iddia edilen, 11-12 sene önce yayınlanan Facebook gönderileri, X'te hızla yayıldı.

Gündem olan paylaşımların ardından Beyaz TV muhabiri Mehmet Batuhan Ağır'dan bir açıklama geldi.

Gündem olan paylaşımların ardından Beyaz TV muhabiri Mehmet Batuhan Ağır'dan bir açıklama geldi.

Ağır, paylaşımları yapan kişinin hakem Oğuzhan Çakır olmadığını ve MHK'dan "hakemin sosyal medya hesabı yok" yanıtını aldığını ifade etti. 👇

Ağır, paylaşımları yapan kişinin hakem Oğuzhan Çakır olmadığını ve MHK'dan "hakemin sosyal medya hesabı yok" yanıtını aldığını ifade etti. 👇
twitter.com
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11. haftada oynanan ve 3-2'lik Fenerbahçe üstünlüğü ile noktalanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçında da görev alan Çakır'a yönelik iddialar gerçeği yansıtmıyor.

11. haftada oynanan ve 3-2'lik Fenerbahçe üstünlüğü ile noktalanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçında da görev alan Çakır'a yönelik iddialar gerçeği yansıtmıyor.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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