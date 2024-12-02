Galatasaray - Eyüpspor Maçının Hakemi Oğuzhan Çakır'ın Fenerbahçeli Olduğu İddia Edildi

Türk futbolunda bitmek bilmeyen hakem tartışmalarına her geçen gün yeni bir isim eklenmeye devam ediyor. Bu kez gündemde olan hakem, Oğuzhan Çakır. Galatasaray - Eyüpspor maçını yöneten Çakır, sosyal medyada tepki çekti. Geçmiş yıllarda paylaşılan Facebook gönderilerinin kendisine ait olduğu iddia edildi. MKH'dan yanıt geldi. İşte detaylar 👇