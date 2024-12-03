Eski Günlerini Mumla Arayan Premier Lig Devi Kenan Yıldız'ı Gözüne Kestirdi!
Eski Günlerini Mumla Arayan Premier Lig Devi Kenan Yıldız'ı Gözüne Kestirdi!
İngiltere futbolunun köklü çınarı Manchester United, yeniden yükseliş için gözünü genç yeteneklere dikti. Juventus’ta forma giyen 19 yaşındaki milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın, Kırmızı Şeytanlar'ın transfer listesindeki isimlerden biri olduğu aktarıldı. Ancak, bu transferin gerçekleşmesi şu an çok zor görünüyor. Yıldız, geçtiğimiz yaz sözleşmesini uzatmıştı.
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Sky Sports Deutschland ve Florian Plettenburg’un haberlerine göre, Manchester United, Juventus’un genç yıldızı Kenan Yıldız’ı transfer listesine ekledi.
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ten Hag sonrası takımı Amorim'e emanet eden İngiliz devi, hücuma dönük orta saha arayışında 19 yaşındaki milli futbolcumuzu radarına aldı.
Siyah beyazlı kulüple 2029 yazına kadar sözleşmesi bulunan Yıldız'ın güncel piyasa değeri 40 milyon euro.
2022’de Bayern Münih altyapısından Juventus’a bedelsiz olarak katılan Kenan, kısa sürede büyük bir çıkış yakalamış ve 10 numaralı formanın sahibi olmuştu.
Genç yeteneğin bu sezon şu ana kadarki performansı: 19 maç, 4 gol, 3 asist.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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