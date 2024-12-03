Eski Günlerini Mumla Arayan Premier Lig Devi Kenan Yıldız'ı Gözüne Kestirdi!

İngiltere futbolunun köklü çınarı Manchester United, yeniden yükseliş için gözünü genç yeteneklere dikti. Juventus’ta forma giyen 19 yaşındaki milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın, Kırmızı Şeytanlar'ın transfer listesindeki isimlerden biri olduğu aktarıldı. Ancak, bu transferin gerçekleşmesi şu an çok zor görünüyor. Yıldız, geçtiğimiz yaz sözleşmesini uzatmıştı.