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Eski Takımı Roma'ya Gol Atan Galatasaraylı Zaniolo Sevinciyle İtalya'da Gündem Oldu!

Eski Takımı Roma'ya Gol Atan Galatasaraylı Zaniolo Sevinciyle İtalya'da Gündem Oldu!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
04.12.2024 - 00:04

Futbol dünyası, duyguların en yoğun şekilde yaşandığı alanlardan biri. Sahadaki her gol, her asist, her hamle bir hikaye barındırır. Ancak bazı goller, yalnızca skora değil, geçmişe de bir gönderme yapar. Eski takımlara atılan goller, genellikle hem oyuncu hem de taraftarlar için özel bir anlam taşır. Bu durum, zaman zaman oyuncuların yaşadığı coşkulu sevinçlerin tepkilere yol açmasına neden olur. İtalya Serie A'da oynanan Roma-Atalanta karşılaşması, bu duruma örnek oluşturan bir sahneye ev sahipliği yaptı.

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İtalya Seri A'nın 14. haftasında Roma, Atalanta'yı konuk etti. Karşılaşmada gülen taraf, 2-0'la Atalanta oldu.

İtalya Seri A'nın 14. haftasında Roma, Atalanta'yı konuk etti. Karşılaşmada gülen taraf, 2-0'la Atalanta oldu.

Galatasaray'dan kiralanan Zaniolo, mücadelenin ikinci golüne imza atarak skoru belirledi.

Galatasaray'dan kiralanan Zaniolo, mücadelenin ikinci golüne imza atarak skoru belirledi.

25 yaşındaki oyuncunun, eski takımına karşı kaydettiği golde yaşadığı büyük sevinç Romalı taraftarların tepkisini çekti.

25 yaşındaki oyuncunun, eski takımına karşı kaydettiği golde yaşadığı büyük sevinç Romalı taraftarların tepkisini çekti.

Ev sahibi ekibinin seyircileri İtalyan oyuncuya küfürlü tezahüratlarda bulundu. Yaşanan olay maçın ardından manşetlere taşındı.

Ev sahibi ekibinin seyircileri İtalyan oyuncuya küfürlü tezahüratlarda bulundu. Yaşanan olay maçın ardından manşetlere taşındı.

İşte Zaniolo'nun büyük mutluluğu 👇

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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