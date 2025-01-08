Atatürk'ün Okuduğu Bir Kitaba Krallarla İlgili Düştüğü Notu Görmelisiniz!
Atatürk'ün Okuduğu Bir Kitaba Krallarla İlgili Düştüğü Notu Görmelisiniz!
Atatürk, oldukça başarılı bir komutan. Fakat başarılı bir komutan olmak için yalnızca askeri zekanın yüksek olması gerektiğini düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Atatürk, 'Kumandanlar astlarından yüksek ve âlim olmalıdırlar.” diyerek bir komutan için fikri ve kültürel birikimin ne kadar önemli olduğunu belirtmişti. Mustafa Kemal Atatürk'ün oluşturduğu özel kitaplığında, 4.289 kitap bulunuyordu.
Okuduğu kitaplara ise not almayı önemli bulurdu.
Atatürk'ün Voltaire’in bir kitabına aldığı not da bunlardan sadece biri!
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Henüz lise yıllarında bilinçli bir okuma faaliyetine başlayan Atatürk'ün kitap sevgisi, yıllar içinde artarak devam etti.
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Henüz gençlik yıllarında döenmin önde gelen Türk şairleriyle tanışan Mustafa Kemal, Harp Akademesi yıllarında ise başarılı komutanların hayatlarında dair kitaplar okumaya başlamıştı.
Atatürk'ün okumayı sevdiği Fransız isimler arasında başı Fransız Aydınlanması'nın 'baş ismi' sayılabilecek Voltaire çekiyordu.
Anıtkabir Derneği Yayınları'nın çıkarmış olduğu "Atatürk'ün Okuduğu Kitaplar" eserinde, Atatürk'ün okuduğu kitaplara altını çizdiği satırlar, özel işaretler, uyarılar ve düştüğü notlarla birlikte yer veriliyor.
Voltaire'in bir kitabında ise "Kralları yok etmek. Halk yaşayacak" notunu düştüğü görülüyor.
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Emre Uçar isimli X kullanıcısının ortaya çıkardığı bu detaya ise yorum yağdı;
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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Düşünmekle kalmayıp uygulayan lider.
Atatürk sadece basarılı bir komutan değil akıllı bir devlet adamı ve tam bir devrimci liderdir geleceği iyi okuyan öngörüsü ile karekterli bir kişiliktir ge... Devamını Gör
muhtaç olduğu kudreti damarlarında bulan gerçek lider.