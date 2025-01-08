Atatürk'ün Okuduğu Bir Kitaba Krallarla İlgili Düştüğü Notu Görmelisiniz!

Atatürk, oldukça başarılı bir komutan. Fakat başarılı bir komutan olmak için yalnızca askeri zekanın yüksek olması gerektiğini düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Atatürk, 'Kumandanlar astlarından yüksek ve âlim olmalıdırlar.” diyerek bir komutan için fikri ve kültürel birikimin ne kadar önemli olduğunu belirtmişti. Mustafa Kemal Atatürk'ün oluşturduğu özel kitaplığında, 4.289 kitap bulunuyordu.

Okuduğu kitaplara ise not almayı önemli bulurdu.

Atatürk'ün Voltaire’in bir kitabına aldığı not da bunlardan sadece biri!

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