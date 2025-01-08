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Atatürk'ün Okuduğu Bir Kitaba Krallarla İlgili Düştüğü Notu Görmelisiniz!

Atatürk'ün Okuduğu Bir Kitaba Krallarla İlgili Düştüğü Notu Görmelisiniz!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
08.01.2025 - 11:09

Atatürk, oldukça başarılı bir komutan. Fakat başarılı bir komutan olmak için yalnızca askeri zekanın yüksek olması gerektiğini düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Atatürk, 'Kumandanlar astlarından yüksek ve âlim olmalıdırlar.” diyerek bir komutan için fikri ve kültürel birikimin ne kadar önemli olduğunu belirtmişti. Mustafa Kemal Atatürk'ün oluşturduğu özel kitaplığında, 4.289 kitap bulunuyordu. 

Okuduğu kitaplara ise not almayı önemli bulurdu.

Atatürk'ün Voltaire’in bir kitabına aldığı not da bunlardan sadece biri!

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Henüz lise yıllarında bilinçli bir okuma faaliyetine başlayan Atatürk'ün kitap sevgisi, yıllar içinde artarak devam etti.

Henüz lise yıllarında bilinçli bir okuma faaliyetine başlayan Atatürk'ün kitap sevgisi, yıllar içinde artarak devam etti.

Kişisel kitaplığında 4 bini aşkın kitap bulunan Atatürk'ü Atatürk yapan şeylerden biri, hiç şüphesiz kitaplara olan sevgisiydi.  “Kumandanlar astlarından yüksek ve âlim olmalıdırlar.” diyen Atatürk, zor zamanlarda bile kitaplarını yanından eksik etmemişti.

Henüz gençlik yıllarında döenmin önde gelen Türk şairleriyle tanışan Mustafa Kemal, Harp Akademesi yıllarında ise başarılı komutanların hayatlarında dair kitaplar okumaya başlamıştı.

Henüz gençlik yıllarında döenmin önde gelen Türk şairleriyle tanışan Mustafa Kemal, Harp Akademesi yıllarında ise başarılı komutanların hayatlarında dair kitaplar okumaya başlamıştı.

İlk görev aldığı Şam’da ise felsefe, sosyalizm ve devrime ilişkin Fransızca kitaplar okumaya başlamıştı.

Atatürk'ün okumayı sevdiği Fransız isimler arasında başı Fransız Aydınlanması'nın 'baş ismi' sayılabilecek Voltaire çekiyordu.

Atatürk'ün okumayı sevdiği Fransız isimler arasında başı Fransız Aydınlanması'nın 'baş ismi' sayılabilecek Voltaire çekiyordu.

Fransız yazar ve filozof Voltaire, Fransız Aydınlanması'nın en önemli filozoflarının başında gelmişti. 

Voltaire, toplumsal özgürlüklerin yılmaz bir savunucusu olarak ön plana çıkmıştı. Bu fikirlerinden dolayı ise Katolik Fransız Monarşisi'nin tehditleri altındaydı.

Anıtkabir Derneği Yayınları'nın çıkarmış olduğu "Atatürk'ün Okuduğu Kitaplar" eserinde, Atatürk'ün okuduğu kitaplara altını çizdiği satırlar, özel işaretler, uyarılar ve düştüğü notlarla birlikte yer veriliyor.

Anıtkabir Derneği Yayınları'nın çıkarmış olduğu "Atatürk'ün Okuduğu Kitaplar" eserinde, Atatürk'ün okuduğu kitaplara altını çizdiği satırlar, özel işaretler, uyarılar ve düştüğü notlarla birlikte yer veriliyor.

Voltaire'in bir kitabında ise "Kralları yok etmek. Halk yaşayacak" notunu düştüğü görülüyor.

Voltaire'in bir kitabında ise "Kralları yok etmek. Halk yaşayacak" notunu düştüğü görülüyor.
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Emre Uçar isimli X kullanıcısının ortaya çıkardığı bu detaya ise yorum yağdı;

Emre Uçar isimli X kullanıcısının ortaya çıkardığı bu detaya ise yorum yağdı;
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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gnyy

Düşünmekle kalmayıp uygulayan lider.

Cindirella Man

Atatürk sadece basarılı bir komutan değil akıllı bir devlet adamı ve tam bir devrimci liderdir geleceği iyi okuyan öngörüsü ile karekterli bir kişiliktir ge... Devamını Gör

edeekmekyiciii

muhtaç olduğu kudreti damarlarında bulan gerçek lider.