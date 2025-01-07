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Türkçenin Zenginliği: 'Çıkmak' Kelimesinin 50'den Fazla Anlama Geldiğini Biliyor muydunuz?

Türkçenin Zenginliği: 'Çıkmak' Kelimesinin 50'den Fazla Anlama Geldiğini Biliyor muydunuz?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
07.01.2025 - 16:27

Türkçenin zenginliği anlatmakla bitmez. Çok köklü ve zengin bir olan Türkçe, çok çeşitli kelimeler, deyimler ve atasözlerinden oluşur. Dilimizin ifade gücü oldukça güçlüdür. Öyle ki bazı Türkçe ifadeleri yabancı bir dile çevirmek istediğinizde bu ifadelerin yüzeysel kaldığını görürsünüz. 

Fakat Türkçede de her dilde olduğu gibi farklı anlamlara gelen tek bir kelime var. 

Mesela, 'çıkmak' kelimesinin birbirinden farklı 56 anlama geldiğini biliyor muydunuz?

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Türkçe, eğer doğru kullanabilirseniz oldukça zengin bir dil.

Türkçe, eğer doğru kullanabilirseniz oldukça zengin bir dil.

Köklü bir geçmişe sahip olan Türkçenin tarihi çok eskilere dayanıyor. Orta Asya'da, Göktürk ve Uygur alfabeleriyle yazılmış metinler, dilimizin ilk metinleri olarak biliniyor.

Her dilde eş anlamlı ve eş sesli kelimeler bulunuyor elbette. Eş sesli kelimeler, aynı şekilde yazılıp okunan fakat farklı anlamlara gelen kelimelere deniyor.

Her dilde eş anlamlı ve eş sesli kelimeler bulunuyor elbette. Eş sesli kelimeler, aynı şekilde yazılıp okunan fakat farklı anlamlara gelen kelimelere deniyor.

'Yüz, ay, pazar, ocak...' Türkçede birçok eş sesli kelime bulunuyor.

Bu kelimelerin en çok anlama sahip olanlarından biri ise 'çıkmak'

"Çıkmak" kelimesinin tam 56 farklı anlama geldiği belirtiliyor.

"Çıkmak" kelimesinin tam 56 farklı anlama geldiği belirtiliyor.

Bir Ekşi Sözlük yazarının aktardığına göre, 'çıkmak' sözcüğü tam 56 farklı anlam taşıyor. 

Bunlardan ilki, 'bir sayfada paylaşılmak, televizyona çıkmak' anlamına gelen çıkmak.

Çıkmak kelimesinin anlamlarını saymaya başlayın bakalım, aklınıza kaç tane gelecek? :)

1. -den içeriden dışarıya varmak, gitmek:

'ortalık ağarırken bir arkadaşımla yorgun adımlarla konaktan çıktık.' - falih rıfkı atay

2. nesnesiz elde edilmek, sağlanmak, istihsal edilmek:

'bu mülakatımızdan esaslı bir netice çıkmadı.' - atatürk

3. nesnesiz bir meslek veya bilim kurumunda okuyup yetişmek, mezun olmak:

'çiçeği burnunda subay çıkar çıkmaz, ben size bir emir eri bulurum.' - haldun taner

4. -den bulunduğu yeri bırakıp başka yere geçmek, taşınmak, ayrılmak, ilgisini kesmek:

'yeni evimizden çıkıp eski evimize taşındık.' - yusuf ziya ortaç

5. -den süresi dolduğunda ayrılmak:

daireden çıkmak. hastaneden çıkmak. cezaevinden çıkmak.

Hayır, listemiz daha bitmedi!

Hayır, listemiz daha bitmedi!

6. nesnesiz yapılmak, yürümek:

bu dairede işler kolay çıkmaz.

7. -den yetişecek ölçüde olmak:

bu kumaştan bir palto çıkar mı?

8. -den eksilmek:

dörtten iki çıkarsa iki kalır.

9. -den meydana gelmek:

'uygunsuz dediğim vakalardan biri bir salon oyunu yüzünden çıkmıştır.' - reşat nuri güntekin

10. nesnesiz sıyrılmak, ayrılmak:

bebeğin patiği çıktı.

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Yetkili birinin makamına gitmek için ne dersiniz? Evet, huzuruna çıkmak.

Yetkili birinin makamına gitmek için ne dersiniz? Evet, huzuruna çıkmak.

11. nesnesiz herhangi bir durumda olduğu anlaşılmak:

borçlu çıkmak. kârlı çıkmak. alacaklı çıkmak.

12. -den bir durumla ilgili niteliklerini yitirmek, bir durumdan başka bir duruma geçmek:

'çok sonra öğrenecek bunu. çok sonra, çocukluktan çıkıp kocaman adam olduktan sonra.' - tarık dursun k.

13. -i bir şeyin yukarısına doğru yürümek:

'uzun, dik merdivenli bir yokuşu çıktık.' - refik halit karay

14. nesnesiz, -de bir inceleme, bir araştırma sonucu bulmak:

sularda bakteri çıktı.

15. -e yetkili birinin makamına iş için gitmek:

başkana çıkmak.

Siz de aklınıza gelen örnekleri yazın!

Siz de aklınıza gelen örnekleri yazın!

16. -e talihine veya payına düşmek, isabet etmek, vurmak:

arkadaşa piyango çıkmış. bize yine gezi çıktı. bu işten size de bir şey çıkar.

17. nesnesiz bir konu yetkililerce karara bağlanmak.

18. -e mal olmak:

bu ev dört milyara çıktı.

19. -e oyunda herhangi bir rolü oynamak:

'arsız ve aptal mahalle çocuğu rolüne çıkmıştı.' - bedri rahmi eyuboğlu

20. -e bir yere ulaşmak, varmak:

'karşı kaldırıma geçtiler, sağa sola saptılar, demir yoluna çıktılar.' - memduh şevket esendal

Evet, tam 56 farklı anlam demiştik. 

Hepsini merak edenleri ise şöyle alalım.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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