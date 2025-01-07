İncelemelere Doyamayacağınız Bu 10 Harita Hayata Bakış Açınızı Değiştirebilir!
İncelemelere Doyamayacağınız Bu 10 Harita Hayata Bakış Açınızı Değiştirebilir!
Harikalar barındıran dünyamıza sadece tek bir harita üzerinden bakmaktan sıkılmadınız mı? Aslında üzerinde yaşadığımız gezegeni incelemek adına hazırlanan türlü türlü haritalar var. Ülkeleri, şehirleri, denizleri farklı şekillerde inceleyerek yeni bir bakış açısı kazanmaya ne dersiniz?
Gelin, her hafta derlediğimiz birbirinden farklı haritalara göz atalım!
Hazırsanız, dünya turumuz başlıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. ChatGPT'ye göre Avrupa ülkeleri Minecraft'taki yemeklerle temsil edilseydi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. İncil'de adı geçen ülkeler
3. Herhangi bir Avrupa ülkesi
4. Antarktika'da buz olmasaydı;
5. Rusya her zaman büyük gibi görünür değil mi? Aslında Afrika ile karşılaştırması bu şekilde!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Arjantina'nın denize ulaşması için planlanan Şili projesi :)
7. Uzaylılar dünyayı nasıl görüyor?
8. Napolyon'a göre Fransa'nın doğal sınırları.
9. Dört farklı yarımkürede yer alan tek yer: Kiribati
10. Dünyadaki mümkün olan en uzun tren rotası
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın