onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
İncelemelere Doyamayacağınız Bu 10 Harita Hayata Bakış Açınızı Değiştirebilir!

İncelemelere Doyamayacağınız Bu 10 Harita Hayata Bakış Açınızı Değiştirebilir!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
07.01.2025 - 12:03

Harikalar barındıran dünyamıza sadece tek bir harita üzerinden bakmaktan sıkılmadınız mı? Aslında üzerinde yaşadığımız gezegeni incelemek adına hazırlanan türlü türlü haritalar var. Ülkeleri, şehirleri, denizleri farklı şekillerde inceleyerek yeni bir bakış açısı kazanmaya ne dersiniz?

Gelin, her hafta derlediğimiz birbirinden farklı haritalara göz atalım!

Hazırsanız, dünya turumuz başlıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. ChatGPT'ye göre Avrupa ülkeleri Minecraft'taki yemeklerle temsil edilseydi!

1. ChatGPT'ye göre Avrupa ülkeleri Minecraft'taki yemeklerle temsil edilseydi!

2. İncil'de adı geçen ülkeler

2. İncil'de adı geçen ülkeler

3. Herhangi bir Avrupa ülkesi

3. Herhangi bir Avrupa ülkesi

4. Antarktika'da buz olmasaydı;

4. Antarktika'da buz olmasaydı;

5. Rusya her zaman büyük gibi görünür değil mi? Aslında Afrika ile karşılaştırması bu şekilde!

5. Rusya her zaman büyük gibi görünür değil mi? Aslında Afrika ile karşılaştırması bu şekilde!
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Arjantina'nın denize ulaşması için planlanan Şili projesi :)

6. Arjantina'nın denize ulaşması için planlanan Şili projesi :)

7. Uzaylılar dünyayı nasıl görüyor?

7. Uzaylılar dünyayı nasıl görüyor?

Birkaç tane de Anadolu ili eklenmeli bu haritaya.

8. Napolyon'a göre Fransa'nın doğal sınırları.

8. Napolyon'a göre Fransa'nın doğal sınırları.

9. Dört farklı yarımkürede yer alan tek yer: Kiribati

9. Dört farklı yarımkürede yer alan tek yer: Kiribati

10. Dünyadaki mümkün olan en uzun tren rotası

10. Dünyadaki mümkün olan en uzun tren rotası

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın