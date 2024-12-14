İncelemelere Doyamayacağınız Bu 10 Harita Hayata Bakış Açınızı Değiştirebilir!
İncelemelere Doyamayacağınız Bu 10 Harita Hayata Bakış Açınızı Değiştirebilir!
Yaşadığımız dünyaya farklı bir gözle bakmak ister misiniz? Aslında alışık olduğumuz harita kalıplarından dışarı çıktığımızda, ne kadar farklı bir dünya olduğunu göreceksiniz. Sayıların, hayvanların, doğum oranlarının, saç renklerinin dünyasını öğrenmeye var mısınız?
Haydi gelin, 10 farklı haritaya beraber bakalım!
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1. Dünya, nüfus bakımından 4 eşit parçaya bölünseydi ortaya böyle bir harita çıkardı.
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2. 92 sayısı dünya genelinde nasıl söyleniyor?
3. Penguenlerin yaşadığı bölgeler
4. Christopher Columbus'un yolculukları
5. Bir balığa göre dünya haritası :)
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6. Bugüne kadar yapılan savaşlar
7. Avrupa genelinde "sarı saç" dağılımı
8. Gerçeklerin böyle olduğunu biliyor muydunuz?
9. Yıllık ortalama güneş alma süresi
10. 2024 yılı verilerine göre ortalama doğurganlık haritası
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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