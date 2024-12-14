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İncelemelere Doyamayacağınız Bu 10 Harita Hayata Bakış Açınızı Değiştirebilir!

İncelemelere Doyamayacağınız Bu 10 Harita Hayata Bakış Açınızı Değiştirebilir!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
14.12.2024 - 13:00

Yaşadığımız dünyaya farklı bir gözle bakmak ister misiniz? Aslında alışık olduğumuz harita kalıplarından dışarı çıktığımızda, ne kadar farklı bir dünya olduğunu göreceksiniz. Sayıların, hayvanların, doğum oranlarının, saç renklerinin dünyasını öğrenmeye var mısınız?

Haydi gelin, 10 farklı haritaya beraber bakalım!

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1. Dünya, nüfus bakımından 4 eşit parçaya bölünseydi ortaya böyle bir harita çıkardı.

1. Dünya, nüfus bakımından 4 eşit parçaya bölünseydi ortaya böyle bir harita çıkardı.

2. 92 sayısı dünya genelinde nasıl söyleniyor?

2. 92 sayısı dünya genelinde nasıl söyleniyor?

3. Penguenlerin yaşadığı bölgeler

3. Penguenlerin yaşadığı bölgeler

4. Christopher Columbus'un yolculukları

4. Christopher Columbus'un yolculukları

5. Bir balığa göre dünya haritası :)

5. Bir balığa göre dünya haritası :)
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6. Bugüne kadar yapılan savaşlar

6. Bugüne kadar yapılan savaşlar

7. Avrupa genelinde "sarı saç" dağılımı

7. Avrupa genelinde "sarı saç" dağılımı

8. Gerçeklerin böyle olduğunu biliyor muydunuz?

8. Gerçeklerin böyle olduğunu biliyor muydunuz?

9. Yıllık ortalama güneş alma süresi

9. Yıllık ortalama güneş alma süresi

10. 2024 yılı verilerine göre ortalama doğurganlık haritası

10. 2024 yılı verilerine göre ortalama doğurganlık haritası

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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