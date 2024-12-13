Aşk Uğruna İnşa Edilen Birbirinden Görkemli Yapılar
Aşk Uğruna İnşa Edilen Birbirinden Görkemli Yapılar
Bütün duyguların en yücesidir aşk. Aşkı ifade etmek için ise kelimeler yetmez. Mutluluğunuzu bir şekilde anlatabilirsiniz. Peki ya aşkınızı? İşte bu sebeptendir ki bugüne kadar aşk hakkında pek çok şiir yazılmış, resimler yapılmış, şarkılar bestelenmiş...Hatta dünyanın en görkemli binaları da aşk için yapılmış!
Gelin, aşk uğruna inşa edilen yapılara bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Babür Şah'ın doğum esnasında vefat eden eşi için yaptırdığı Tac Mahal.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Dünyanın en büyük kalesi olma ünvanını taşıyan Dobroye Kalesi de zengin bir sanayici olan John Fielden’in aşık olduğu işçi bir genç kızın isteği üzerine inşa edilmiş.
3. George Boldt'un karısı için kalp şeklindeki adanın üzerine inşa ettirdiği kale. Gelin görün ki eşinin kaderinde bu binayı görmek yokmuş.
4. Kita-no-Mandokoro adındaki bir Japon kadın, eşinin vefatı üzerine bir tapınak inşa ettirmeye karar vermiş.
5. Mimar Sinan’ın Kanuni Sultan Süleyman’ın Hürrem Sultan’dan olan kızı Mihrimah Sultan için yaptığı Mihrimah Sultan camii.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bonus: George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln ve Theodore Roosevelt. Yani bir ulusun doğuşu, büyümesi, gelişmesi ve korunması.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Muhteşem ya ne aşklar varmiş dedirtiyor 🙄
evet ne aşklar var pehpeh 🤣