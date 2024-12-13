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Aşk Uğruna İnşa Edilen Birbirinden Görkemli Yapılar

Aşk Uğruna İnşa Edilen Birbirinden Görkemli Yapılar

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
13.12.2024 - 22:23

Bütün duyguların en yücesidir aşk. Aşkı ifade etmek için ise kelimeler yetmez. Mutluluğunuzu bir şekilde anlatabilirsiniz. Peki ya aşkınızı? İşte bu sebeptendir ki bugüne kadar aşk hakkında pek çok şiir yazılmış, resimler yapılmış, şarkılar bestelenmiş...Hatta dünyanın en görkemli binaları da aşk için yapılmış!

Gelin, aşk uğruna inşa edilen yapılara bakalım.

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1. Babür Şah'ın doğum esnasında vefat eden eşi için yaptırdığı Tac Mahal.

1. Babür Şah'ın doğum esnasında vefat eden eşi için yaptırdığı Tac Mahal.

Hindistan'da bulunan Tac Mahal, Dünyanın Yeni Yedi Harikası Listesi’nde yer alıyor ve UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde de başı çekiyor. 1632 ila 1654 yılları arasında inşa edilen bu görkemli bina, yıllar geçse de ihtişamını koruyor.

2. Dünyanın en büyük kalesi olma ünvanını taşıyan Dobroye Kalesi de zengin bir sanayici olan John Fielden’in aşık olduğu işçi bir genç kızın isteği üzerine inşa edilmiş.

2. Dünyanın en büyük kalesi olma ünvanını taşıyan Dobroye Kalesi de zengin bir sanayici olan John Fielden’in aşık olduğu işçi bir genç kızın isteği üzerine inşa edilmiş.

66 odalı lüks kale, bugün dünyanın en ünlü aşk yapılarından biri.

3. George Boldt'un karısı için kalp şeklindeki adanın üzerine inşa ettirdiği kale. Gelin görün ki eşinin kaderinde bu binayı görmek yokmuş.

3. George Boldt'un karısı için kalp şeklindeki adanın üzerine inşa ettirdiği kale. Gelin görün ki eşinin kaderinde bu binayı görmek yokmuş.

Milyoner Gerogre Boldt, 1900 yılında dönemin en iyi mimarıyla beraber kalp şeklinde bu adanın üzerinde inşaata başlamış. Fakat eşi Louise Kehrer Boldt, 1994 yılında vefat etmiş, inşaatın bitişini görememiş. 

Zavallı Boldt ise bir daha bu adaya uğramamış.

4. Kita-no-Mandokoro adındaki bir Japon kadın, eşinin vefatı üzerine bir tapınak inşa ettirmeye karar vermiş.

4. Kita-no-Mandokoro adındaki bir Japon kadın, eşinin vefatı üzerine bir tapınak inşa ettirmeye karar vermiş.

5. Mimar Sinan’ın Kanuni Sultan Süleyman’ın Hürrem Sultan’dan olan kızı Mihrimah Sultan için yaptığı Mihrimah Sultan camii.

5. Mimar Sinan’ın Kanuni Sultan Süleyman’ın Hürrem Sultan’dan olan kızı Mihrimah Sultan için yaptığı Mihrimah Sultan camii.

Mimar Sinan'ın Mihrimah Sultan'a sevdalandığı rivayet edilir...

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Bonus: George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln ve Theodore Roosevelt. Yani bir ulusun doğuşu, büyümesi, gelişmesi ve korunması.

Bonus: George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln ve Theodore Roosevelt. Yani bir ulusun doğuşu, büyümesi, gelişmesi ve korunması.

Ne alaka demeyin, bir ulusa duyulan aşkın ihtişamlı göstergesi!

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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palpito777

Muhteşem ya ne aşklar varmiş dedirtiyor 🙄

man

evet ne aşklar var pehpeh 🤣