İncelemelere Doyamayacağınız Bu 10 Harita Hayata Bakış Açınızı Değiştirebilir!
İncelemelere Doyamayacağınız Bu 10 Harita Hayata Bakış Açınızı Değiştirebilir!
Yaşadığımız bu büyülü dünyayı tek bir harita üzerinden görmekten sıkılmadınız mı? Artık kalıplarımızı yıkmamızın tam zamanı. Aslında dünyayı farklı şekillerde görebileceğimiz pek çok harita var. Birazdan göreceğiniz haritalar, sizin dünyaya olan bakış açınızı bile değiştirebilir. Büyülü bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız?
Gelin, dünyaya farklı bir bakışla bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Kadınlar oy verme hakkını ne zaman elde etti?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Ortalama yıllık güneş alma saatlerinin haritası.
3. Avrupa'da satın alma gücünü gösteren bir harita.
4. Domates üretimini gösteren bir harita. Türkiye'nin üretimine bakar mısınız?
5. Dünya nüfus artışına göre renklendirilmiş bir harita.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Avrupa genelinde ortalama yaşam süresi.
7. Yanaktan öperek selamlaşmanın normal olduğu ülkeler.
8. Kadınlar ilk çocuklarını ne zaman doğuruyor?
9. "Olaya Fransız kalmak" deyimi, diğer ülkelerde hangi ülke üzerinden anlatılıyor?
10. Avrupa'nın en uzun yolu, E45.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın