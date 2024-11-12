İncelemelere Doyamayacağınız Bu 10 Harita Hayata Bakış Açınızı Değiştirebilir!
İncelemelere Doyamayacağınız Bu 10 Harita Hayata Bakış Açınızı Değiştirebilir!
Dünya haritası denilince aklınızda canlanan bir harita vardır. Peki hem Dünya'yı hem de başka bölgeleri farklı şekillerde görmek istemez miydiniz? 'İsteriz' dediğinizi duyar gibiyiz. Birazdan göreceğiniz haritalar, sizin dünyaya bakış açınızı bile değiştirebilir.
Gelin, bugüne kadar muhtemelen görmediğiniz bu haritalara beraber bakalım.
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1. 1775 yılında Amerika, kırmızı alanlar 13 koloniyi gösteriyor.
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2. Bayraklarındaki renklerin sayısına göre ülkeler.
3. 100 binden fazla nüfusa sahip şehirleri olan ülkeler.
4. Amerika'nin içine hangi ülkeler sığardı?
5. Baş harflerine göre ülkeler.
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6. Ülkelere göre kaydedilen en yüksek sıcaklıklar.
7. Ülkelere göre kaydedilen en düşük sıcaklıklar.
8. 2024 ABD seçimlerinin detaylı bir sonucu.
9. Londra'nın demografik haritası.
10. Hep Dünya'yı görüyoruz, buyurun bu da Ay'ın haritası!
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