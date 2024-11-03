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İncelemelere Doyamayacağınız Bu 10 Harita Hayata Bakış Açınızı Değiştirebilir!

İncelemelere Doyamayacağınız Bu 10 Harita Hayata Bakış Açınızı Değiştirebilir!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
03.11.2024 - 10:40

Sürekli görmeye alışık olduğumuz haritalar var. Peki hem dünyayı hem de ülkeleri farklı bir şekilde görmek istemez miydiniz?

Gelin, hayata bakışınızı bile değiştirebilecek 10 haritaya birlikte bakalım.

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1. Dünya çapında internet özgürlüğü oranları. Mor olan alanların özgür olmadığı belirtiliyor.

1. Dünya çapında internet özgürlüğü oranları. Mor olan alanların özgür olmadığı belirtiliyor.

2. Dünya Kupası'nda ülkelerin aldığı en iyi skorlar.

2. Dünya Kupası'nda ülkelerin aldığı en iyi skorlar.

3. Finlandiya ve Madagaskar'ın karşılaştırılması.

3. Finlandiya ve Madagaskar'ın karşılaştırılması.

4. İsveç, Çad'ın içine neredeyse mükemmel bir şekilde sığabiliyor.

4. İsveç, Çad'ın içine neredeyse mükemmel bir şekilde sığabiliyor.

5. Marmara önceden nasıl mıydı?

5. Marmara önceden nasıl mıydı?
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6. 2024 yılının Ocak ayı itibarıyla uzaya giden ülkeler.

6. 2024 yılının Ocak ayı itibarıyla uzaya giden ülkeler.

7. Afrika'nın yıllar içinde değişimi.

7. Afrika'nın yıllar içinde değişimi.

8. Zincir bir yemek restoranının şubesinin bulunduğu ülkeler.

8. Zincir bir yemek restoranının şubesinin bulunduğu ülkeler.

9. 2030'da FIFA'ya ev sahipliği yapacak şehirler.

9. 2030'da FIFA'ya ev sahipliği yapacak şehirler.

10. Birleşik Krallık'ın nüfus yoğunluğu haritası.

10. Birleşik Krallık'ın nüfus yoğunluğu haritası.

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