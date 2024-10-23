İncelemelere Doyamayacağınız Bu 10 Harita Hayata Bakış Açınızı Değiştirebilir!
İncelemelere Doyamayacağınız Bu 10 Harita Hayata Bakış Açınızı Değiştirebilir!
Dünya haritalarından alışık olduğumuz bir şema hepimizin aklına kazındı elbette. Peki Dünya'yı, ülkeleri, şehirleri farklı bir bakış açısıyla görmek ister miydiniz? Gelin, hayata bakışınızı değiştirecek 10 haritaya birlikte bakalım.
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1. Dünya'yı saran demir ağların haritası.
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2. "Balıklara göre Dünya haritası"
3. Dünya çiçek haritası.
4. Dünya'nın en hızlı gelişen 10 şehri.
5. Ülke sınırlarını daha iyi anlamamızı sağlayan bir çizim.
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6. Almanya'nın Birinci Dünya Savaşı'nda Müttefiklere teslim olduğu gün, Avrupa'nın haritası.
7. NATO'ya üye ülkeler.
8. Tazmanya haritasını daha önce görmüş müydünüz?
9. Uzaylı görme vakalarının olduğu şehirlerimiz.
10. And Dağları'nın haritası.
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