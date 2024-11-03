Yılın Kelimesi Seçildi: Her Yerde Duyduğumuz 'Brat' Ne Anlama Geliyor?
Yılın Kelimesi Seçildi: Her Yerde Duyduğumuz 'Brat' Ne Anlama Geliyor?
Collins Sözlüğü, her sene o yıla damgasını vuran kelimeyi seçiyor. 2024 yılının kelimesi de belli oldu. Collins Sözlüğü'nün seçtiği kelime, aslında ilk olarak bir şarkıcının albümünün adı olarak gündeme gelmişti.
Evet, 2024 yılının kelimesi: Brat!
Peki nedir bu Brat? Açıklıyoruz...
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Collins Sözlüğü, 2024 yılının kelimesini seçti.
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Kazanan ise "brat" oldu! Collins Sözlüğü, 2024 yılının kelimesi olarak 'brat'i seçti.
Fakat brat kelimesi, sadece velet anlamına gelmenin çok ötesinde. Geçtiğimiz aylarda sık sık kullanılan brat, aslına bakarsanız 'kendine güvenen ve bağımsız' kişileri anlatmak için de kullanılıyor.
Peki nereden çıktı bu brat?
Ünlü şarkıcının 'Brat Summer' yani 'Brat Yazı' sloganı ve özel yeşil tonu da kısa sürede pek çok ajans tarafından kullanılmaya başlandı.
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Hatta durum öyle bir hal aldı ki, insanların brat kelimesine yerine istediklerini yazabildikleri bir site açıldı.
Brat kelimesi, ABD seçimlerinde yarışan Kamala Harris'in de kullanımıyla zirveye yerleşti.
“Çok başarılı bir albümün ötesinde, ‘brat’ dünya çapında yankı uyandıran kültürel bir fenomendir ve ‘brat summer’ kendisini bir estetik ve yaşam biçimi olarak kabul ettirmiştir”
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