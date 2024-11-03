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Yılın Kelimesi Seçildi: Her Yerde Duyduğumuz 'Brat' Ne Anlama Geliyor?

Yılın Kelimesi Seçildi: Her Yerde Duyduğumuz 'Brat' Ne Anlama Geliyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
03.11.2024 - 10:03

Collins Sözlüğü, her sene o yıla damgasını vuran kelimeyi seçiyor. 2024 yılının kelimesi de belli oldu. Collins Sözlüğü'nün seçtiği kelime, aslında ilk olarak bir şarkıcının albümünün adı olarak gündeme gelmişti.

Evet, 2024 yılının kelimesi: Brat!

Peki nedir bu Brat? Açıklıyoruz...

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Collins Sözlüğü, 2024 yılının kelimesini seçti.

Collins Sözlüğü, 2024 yılının kelimesini seçti.

Her yıl, o seneye damgasını vuran kelime Collins Sözlüğü tarafından yılın kelimesi olarak seçiliyor. Bu sene de birçok yerde gördüğümüz, sık sık duyduğumuz kelimeler yılın kelimesi olabilmek için yarıştı.

Kazanan ise "brat" oldu! Collins Sözlüğü, 2024 yılının kelimesi olarak 'brat'i seçti.

Kazanan ise "brat" oldu! Collins Sözlüğü, 2024 yılının kelimesi olarak 'brat'i seçti.

Brat, Collins Sözlüğü'ndeki anlamını birebir Türkçeye çevirecek olursak şu anlama geliyor;

Birine, özellikle de bir çocuğa 'brat' (velet) diyorsanız, kötü davrandığı veya sizi rahatsız ettiği anlamına gelir.

Bu açıklamadan yola çıkarak brat kelimesini Türkçede en iyi 'velet' kelimesiyle aktarabiliriz.

Fakat brat kelimesi, sadece velet anlamına gelmenin çok ötesinde. Geçtiğimiz aylarda sık sık kullanılan brat, aslına bakarsanız 'kendine güvenen ve bağımsız' kişileri anlatmak için de kullanılıyor.

Fakat brat kelimesi, sadece velet anlamına gelmenin çok ötesinde. Geçtiğimiz aylarda sık sık kullanılan brat, aslına bakarsanız 'kendine güvenen ve bağımsız' kişileri anlatmak için de kullanılıyor.

Collins Sözlüğü, brat kelimesinin 'brat summer' furyasının da ötesinde, 'isyankarlığın yanısıra kendini kabullenmeyi de çağrıştırdığnı, hedonizm ve kaygının bir araya gelerek sarhoş edici bir karışım oluşturduğunu' ifade ediyor. 

İşte tam da bu özelliklerinden dolayı, brat 2024 yılının bir özeti olarak görülüyor.

Peki nereden çıktı bu brat?

Peki nereden çıktı bu brat?

Her şey İngiliz şarkıcı Charli XCX'nin Haziran ayında 15 şarkılık 'Brat' albümünü çıkarmasıyla başladı. Albümün tanıtım çalışmaları titizlikle yürütülmüş, daha önce yayınlanan singlelar da, albüm de dünya çapında ses getirmeyi başarmıştı.

Ünlü şarkıcının 'Brat Summer' yani 'Brat Yazı' sloganı ve özel yeşil tonu da kısa sürede pek çok ajans tarafından kullanılmaya başlandı.

Ünlü şarkıcının 'Brat Summer' yani 'Brat Yazı' sloganı ve özel yeşil tonu da kısa sürede pek çok ajans tarafından kullanılmaya başlandı.
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Hatta durum öyle bir hal aldı ki, insanların brat kelimesine yerine istediklerini yazabildikleri bir site açıldı.

Hatta durum öyle bir hal aldı ki, insanların brat kelimesine yerine istediklerini yazabildikleri bir site açıldı.

Hal böyle olunca, kampanyalarda brat kelimesinin kullanılması da kaçınılmaz oldu.

Brat kelimesi, ABD seçimlerinde yarışan Kamala Harris'in de kullanımıyla zirveye yerleşti.

Brat kelimesi, ABD seçimlerinde yarışan Kamala Harris'in de kullanımıyla zirveye yerleşti.

Charli XCX,  “kamala IS brat” diyerek Harris'e onayını açıkça verdi. Kamala da brat kelimesinin bayrak taşıyanı haline geldi.

“Çok başarılı bir albümün ötesinde, ‘brat’ dünya çapında yankı uyandıran kültürel bir fenomendir ve ‘brat summer’ kendisini bir estetik ve yaşam biçimi olarak kabul ettirmiştir”

“Çok başarılı bir albümün ötesinde, ‘brat’ dünya çapında yankı uyandıran kültürel bir fenomendir ve ‘brat summer’ kendisini bir estetik ve yaşam biçimi olarak kabul ettirmiştir”

Collins Sözlüğü'nün brat'i neden yılın kelimesi seçtiğini açıkladığı bu sözlere hak vermemek elde değil!

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