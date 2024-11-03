Yılın Kelimesi Seçildi: Her Yerde Duyduğumuz 'Brat' Ne Anlama Geliyor?

Collins Sözlüğü, brat kelimesinin 'brat summer' furyasının da ötesinde, 'isyankarlığın yanısıra kendini kabullenmeyi de çağrıştırdığnı, hedonizm ve kaygının bir araya gelerek sarhoş edici bir karışım oluşturduğunu' ifade ediyor.

İşte tam da bu özelliklerinden dolayı, brat 2024 yılının bir özeti olarak görülüyor.