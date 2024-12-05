Türkiye'nin En Çok Dinlenen Şarkısının 'Cıstak' Olmasına Bir Çift Sözü Olan Kişiler

Büyük bir heyecanla aylardır yollarını gözlediğimiz Spotify Wrapped sonunda geldi. Sonuçların açıklanmasıyla beraber dünyada ve Türkiye'de en çok dinlenen şarkılar, en popüler şarkıcılar belli oldu. Sizin listenizde var mı yok mu bilemeyiz ama milyonlarca kişinin dinlediği 'Cıstak' Türkiye'nin en çok dinlenen şarkısı oldu. Sosyal medyada Spotify Wrapped goygoyları alıp başını gitmişken 'Cıstak' şarkısının milyonlar dinlenmesine bir çift sözü olan kişiler de vardı.