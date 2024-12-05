Türkiye'nin En Çok Dinlenen Şarkısının 'Cıstak' Olmasına Bir Çift Sözü Olan Kişiler
Türkiye'nin En Çok Dinlenen Şarkısının 'Cıstak' Olmasına Bir Çift Sözü Olan Kişiler
Büyük bir heyecanla aylardır yollarını gözlediğimiz Spotify Wrapped sonunda geldi. Sonuçların açıklanmasıyla beraber dünyada ve Türkiye'de en çok dinlenen şarkılar, en popüler şarkıcılar belli oldu. Sizin listenizde var mı yok mu bilemeyiz ama milyonlarca kişinin dinlediği 'Cıstak' Türkiye'nin en çok dinlenen şarkısı oldu. Sosyal medyada Spotify Wrapped goygoyları alıp başını gitmişken 'Cıstak' şarkısının milyonlar dinlenmesine bir çift sözü olan kişiler de vardı.
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Her yıl sonu büyük bir merakla beklediğimiz Spotify Wrapped, sonunda açıklandı.
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Sosyal medyada Spotify Wrapped goygoylarını alıp başını gitmişken herkesin dikkatini çeken bir detay vardı.
Türkiye'nin 2024'te en çok dinlediği şark Batuflex, Narco ve Era7capone işbirliğiyle çıkan 'Cıstak' oldu.
Herkesin ise edeceği bir çift laf vardı!
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Peki Cıstak şarkısının sözleri ne mi?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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