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Türkiye'nin En Çok Dinlenen Şarkısının 'Cıstak' Olmasına Bir Çift Sözü Olan Kişiler

Türkiye'nin En Çok Dinlenen Şarkısının 'Cıstak' Olmasına Bir Çift Sözü Olan Kişiler

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
05.12.2024 - 10:50

Büyük bir heyecanla aylardır yollarını gözlediğimiz Spotify Wrapped sonunda geldi. Sonuçların açıklanmasıyla beraber dünyada ve Türkiye'de en çok dinlenen şarkılar, en popüler şarkıcılar belli oldu. Sizin listenizde var mı yok mu bilemeyiz ama milyonlarca kişinin dinlediği 'Cıstak' Türkiye'nin en çok dinlenen şarkısı oldu. Sosyal medyada Spotify Wrapped goygoyları alıp başını gitmişken 'Cıstak' şarkısının milyonlar dinlenmesine bir çift sözü olan kişiler de vardı.

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Her yıl sonu büyük bir merakla beklediğimiz Spotify Wrapped, sonunda açıklandı.

Her yıl sonu büyük bir merakla beklediğimiz Spotify Wrapped, sonunda açıklandı.
media.itsnicethat.com

Kullanıcıların en çok dinlediği şarkıları, şarkıcıları ve müzik türlerini öğrenebildiği yıllık Spotify özeti yine birbirinden renkli sahnelerin ortaya çıkmasına neden oldu. Herkes Spotify Wrapped ekranlarını paylaşmaya başladı.

Sosyal medyada Spotify Wrapped goygoylarını alıp başını gitmişken herkesin dikkatini çeken bir detay vardı.

Sosyal medyada Spotify Wrapped goygoylarını alıp başını gitmişken herkesin dikkatini çeken bir detay vardı.
twitter.com

Türkiye'nin 2024'te en çok dinlediği şark Batuflex, Narco ve Era7capone işbirliğiyle çıkan 'Cıstak' oldu.

Türkiye'nin 2024'te en çok dinlediği şark Batuflex, Narco ve Era7capone işbirliğiyle çıkan 'Cıstak' oldu.

Herkesin ise edeceği bir çift laf vardı!

Herkesin ise edeceği bir çift laf vardı!
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Peki Cıstak şarkısının sözleri ne mi?

Peki Cıstak şarkısının sözleri ne mi?
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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