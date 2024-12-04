Spotify Wrapped Açıklandı, Sakladığımız Gerçekler Ortaya Çıktı! 2024'ün Özeti Sosyal Medyada Mizaha Dönüştü
Spotify Wrapped Açıklandı, Sakladığımız Gerçekler Ortaya Çıktı! 2024'ün Özeti Sosyal Medyada Mizaha Dönüştü
Toplanın, karnelerimiz geldi! Ha geldi ha gelecek derken Spotify Wrapped, her yıl olduğu gibi 2024 yılında da sosyal medyanın gündemi haline geldi. Spotify Özetleri ile karşılaşanlar, yıl boyunca neler yaşadılar bilmiyoruz ama tepkileri bir hayli komik oldu. Hani gerçekler yüzünüze vurulur ya işte öyle bir etki ile müzik listelerimiz ayyuka çıktı.
Bakalım, kimler neler dinledi...
Büyük heyecanla beklenen Spotify Wrapped yayınlandı! Haliyle bu yıl da sosyal medyanın tek gündemi, yılın en gerçekçi özetlerinden biri olan Spotify Özeti oldu.
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Şimdi gelelim, kimilerimizin korkulu rüyası kimilerimizin ise gururla "İşte ben buyum" dediği Spotify Wrapped çılgınlığına.
Birini gerçekten tanımak istiyorsanız, bakacağınız liste belli oldu 👇
Sizce listenin ilk sırasında hangi şarkı olurdu? 👇
Ayrılma vakti gelmiş gibi...👇
Aslında çoktan kaybolmuş gibisiniz.👇
İşte gerçek bir ikizler burcu özeti 👇
👇
Ah be... 👇
Peki, siz kaç saydınız?👇
Şimdi neşemiz yerine geldi 👇
Hayaller Rihanna... Gerçekleri dinleyin de görün 👇
Spotify özetini paylaşmaktan çekinenler ise anlatmanın başka yollarını buldular! 👇
Şöyle bir boşluğumuz olmadı be... 👇
Öyle de demeyelim tabii ama... 👇
Bu tarza bir şarkı örnek verebilir misiniz? 👇
Farklılık iyidir aslında! 👇
"Belki Spotify yol boyunca edindiğimiz dostlarımızdır..." 👇
Soruyoruz: "Ne yaşıyorsun?" 👇
Neyse ki bitiyor... 👇
Dinleyin efendim, madem para veriyorsunuz! 👇
Bizce de "gururdur" 👇
Hadi ama saklanmaya ne gerek var?👇
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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