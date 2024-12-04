Spotify Wrapped Açıklandı, Sakladığımız Gerçekler Ortaya Çıktı! 2024'ün Özeti Sosyal Medyada Mizaha Dönüştü

Toplanın, karnelerimiz geldi! Ha geldi ha gelecek derken Spotify Wrapped, her yıl olduğu gibi 2024 yılında da sosyal medyanın gündemi haline geldi. Spotify Özetleri ile karşılaşanlar, yıl boyunca neler yaşadılar bilmiyoruz ama tepkileri bir hayli komik oldu. Hani gerçekler yüzünüze vurulur ya işte öyle bir etki ile müzik listelerimiz ayyuka çıktı.

Bakalım, kimler neler dinledi...