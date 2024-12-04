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Spotify Wrapped Açıklandı, Sakladığımız Gerçekler Ortaya Çıktı! 2024'ün Özeti Sosyal Medyada Mizaha Dönüştü

Spotify Wrapped Açıklandı, Sakladığımız Gerçekler Ortaya Çıktı! 2024'ün Özeti Sosyal Medyada Mizaha Dönüştü

Spotify
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
04.12.2024 - 19:22

Toplanın, karnelerimiz geldi! Ha geldi ha gelecek derken Spotify Wrapped, her yıl olduğu gibi 2024 yılında da sosyal medyanın gündemi haline geldi. Spotify Özetleri ile karşılaşanlar, yıl boyunca neler yaşadılar bilmiyoruz ama tepkileri bir hayli komik oldu. Hani gerçekler yüzünüze vurulur ya işte öyle bir etki ile müzik listelerimiz ayyuka çıktı. 

Bakalım, kimler neler dinledi...

Büyük heyecanla beklenen Spotify Wrapped yayınlandı! Haliyle bu yıl da sosyal medyanın tek gündemi, yılın en gerçekçi özetlerinden biri olan Spotify Özeti oldu.

Büyük heyecanla beklenen Spotify Wrapped yayınlandı! Haliyle bu yıl da sosyal medyanın tek gündemi, yılın en gerçekçi özetlerinden biri olan Spotify Özeti oldu.

Türkiye, 2024 yılında en çok Semicenk dinledi. Listede Lvbel c5, Sezen Aksu, BLOK3 ve UZİ de yerini aldı.

Yılın Enlerini Haberimizde Bulabilirsiniz 👇

Şimdi gelelim, kimilerimizin korkulu rüyası kimilerimizin ise gururla "İşte ben buyum" dediği Spotify Wrapped çılgınlığına.

Şimdi gelelim, kimilerimizin korkulu rüyası kimilerimizin ise gururla "İşte ben buyum" dediği Spotify Wrapped çılgınlığına.

Bakalım, sosyal medyanın mizahşörleri bu yıl neler dinlemiş!

Birini gerçekten tanımak istiyorsanız, bakacağınız liste belli oldu 👇

Birini gerçekten tanımak istiyorsanız, bakacağınız liste belli oldu 👇
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Sizce listenin ilk sırasında hangi şarkı olurdu? 👇

Sizce listenin ilk sırasında hangi şarkı olurdu? 👇
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Ayrılma vakti gelmiş gibi...👇

Ayrılma vakti gelmiş gibi...👇
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Aslında çoktan kaybolmuş gibisiniz.👇

Aslında çoktan kaybolmuş gibisiniz.👇
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İşte gerçek bir ikizler burcu özeti 👇

İşte gerçek bir ikizler burcu özeti 👇
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👇

Ah be... 👇

Ah be... 👇
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Peki, siz kaç saydınız?👇

Peki, siz kaç saydınız?👇
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Şimdi neşemiz yerine geldi 👇

Şimdi neşemiz yerine geldi 👇
twitter.com

Hayaller Rihanna... Gerçekleri dinleyin de görün 👇

Spotify özetini paylaşmaktan çekinenler ise anlatmanın başka yollarını buldular! 👇

Spotify özetini paylaşmaktan çekinenler ise anlatmanın başka yollarını buldular! 👇
twitter.com

Şöyle bir boşluğumuz olmadı be... 👇

Şöyle bir boşluğumuz olmadı be... 👇
twitter.com

Öyle de demeyelim tabii ama... 👇

Öyle de demeyelim tabii ama... 👇
twitter.com

Bu tarza bir şarkı örnek verebilir misiniz? 👇

Bu tarza bir şarkı örnek verebilir misiniz? 👇
twitter.com

Farklılık iyidir aslında! 👇

Farklılık iyidir aslında! 👇
twitter.com

"Belki Spotify yol boyunca edindiğimiz dostlarımızdır..." 👇

Soruyoruz: "Ne yaşıyorsun?" 👇

Soruyoruz: "Ne yaşıyorsun?" 👇
twitter.com

Neyse ki bitiyor... 👇

Neyse ki bitiyor... 👇
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Dinleyin efendim, madem para veriyorsunuz! 👇

Dinleyin efendim, madem para veriyorsunuz! 👇

Bizce de "gururdur" 👇

Bizce de "gururdur" 👇
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Hadi ama saklanmaya ne gerek var?👇

Hadi ama saklanmaya ne gerek var?👇
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Sizin özetler nasıldı? Yorumlarda buluşalım!

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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