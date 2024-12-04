Beklenen An Geldi: Spotify 2024 Wrapped Açıklandı
Beklenen An Geldi: Spotify 2024 Wrapped Açıklandı
Spotify Wrapped, her yıl kullanıcılarına bir yıllık özetlerini sunuyor. Bugüne kadar ilgiyle takip edilen Spotify Özeti bu yıl da merakla bekleniyordu. Ha geldi ha gelecek diye gözünün içine baktığımız Spotify Wrapped sonunda geldi. Kullanıcıların bir yıllık özetini gözler önüne seren Spotify Yıllık Özeti açıklandı.
Bakalım 2024 yılında en çok kimleri dinledik?
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Spotify Wrapped, büyük bir heyecanla bekleniyordu. Uzun bekleyiş sona erdi, Spotify Wrapped yayınlandı.
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Türkiye 2024'te en çok kimleri dinledi?
Pek çok ismi milyonlarca kez dinlemiş olsak da koltuğun tek bir sahibi vardı: Semicenk!
Türkiye 2024'te en çok Cıstak şarkısını dinledi
2024'ün en çok dinlenen albümü ise Manifesto oldu.
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Yılların efsanesi Sezen Aksu, 2024 yılının en çok dinlenen kadın sanatçısı oldu.
Globalde en çok dinlenen isimlerin başını ise Taylor Swift çekti.
Peki globalde en çok dinlenen şarkılar hangileri?
"Yılın Çıkışları" listesinde ise Emre Fel başta olmak üzere birçok sanatçı yer aldı.
Peki Spotify özetine nasıl bakılır?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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