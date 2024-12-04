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Beklenen An Geldi: Spotify 2024 Wrapped Açıklandı

Beklenen An Geldi: Spotify 2024 Wrapped Açıklandı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
04.12.2024 - 16:06

Spotify Wrapped, her yıl kullanıcılarına bir yıllık özetlerini sunuyor. Bugüne kadar ilgiyle takip edilen Spotify Özeti bu yıl da merakla bekleniyordu. Ha geldi ha gelecek diye gözünün içine baktığımız Spotify Wrapped sonunda geldi. Kullanıcıların bir yıllık özetini gözler önüne seren Spotify Yıllık Özeti açıklandı.

Bakalım 2024 yılında en çok kimleri dinledik?

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Spotify Wrapped, büyük bir heyecanla bekleniyordu. Uzun bekleyiş sona erdi, Spotify Wrapped yayınlandı.

Spotify Wrapped, büyük bir heyecanla bekleniyordu. Uzun bekleyiş sona erdi, Spotify Wrapped yayınlandı.

Her yıl sonu yayınlanan listenin ne zaman geleceği merak konusu olmuş, bütün sosyal medya kullanıcıları bir yıllık özetlerini merakla beklemeye başlamıştı.

Kimilerini de büyük bir korku sarmıştı doğrusu...

Türkiye 2024'te en çok kimleri dinledi?

Türkiye 2024'te en çok kimleri dinledi?

2024’te Türkiye’de en çok dinlenen sanatçılar aşağıdaki gibiydi;

Pek çok ismi milyonlarca kez dinlemiş olsak da koltuğun tek bir sahibi vardı: Semicenk!

Pek çok ismi milyonlarca kez dinlemiş olsak da koltuğun tek bir sahibi vardı: Semicenk!

Türkiye 2024'te en çok Cıstak şarkısını dinledi

Türkiye 2024'te en çok Cıstak şarkısını dinledi

2024'te dilimizden düşmeyen şarkılardan bazıları ise şu şekilde;

  • Lan

  • Doğuştan Beri Haklıyım

  • Sezen Aksu

  • Yakışıklı

  • Sen Bilmezsin

  • Renklensin

  • Yansıma

  • Submariner

  • Batık Gemi

2024'ün en çok dinlenen albümü ise Manifesto oldu.

2024'ün en çok dinlenen albümü ise Manifesto oldu.
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Yılların efsanesi Sezen Aksu, 2024 yılının en çok dinlenen kadın sanatçısı oldu.

Yılların efsanesi Sezen Aksu, 2024 yılının en çok dinlenen kadın sanatçısı oldu.

Globalde en çok dinlenen isimlerin başını ise Taylor Swift çekti.

Globalde en çok dinlenen isimlerin başını ise Taylor Swift çekti.

Dünya genelinde en çok dinlenen isimler ise aşağıdaki gibi;

  • Taylor Swift

  • The Weeknd

  • Bad Bunny

  • Drake

  • Billie Eilish

  • Travis Scott

Peki globalde en çok dinlenen şarkılar hangileri?

Peki globalde en çok dinlenen şarkılar hangileri?

Die With a Smile - Bruno Mars Lady Gaga

Cruel Summer - Taylor Swift

One of the Girls - The Weeknd

Too Sweet - Hozier

End of Beginning - Djo

Lose Control - Teddy Swims

Gata Only - Cris MJ 

Birds of a Feather - Billie Eilish

Beautiful Things - Benson Boone

Espresso- Sabrine Carpenter

"Yılın Çıkışları" listesinde ise Emre Fel başta olmak üzere birçok sanatçı yer aldı.

"Yılın Çıkışları" listesinde ise Emre Fel başta olmak üzere birçok sanatçı yer aldı.

2024 yılının en iyi çıkış yapan sanatçıları listesinde yer alan bazı isimler;

  • M Lisa

  • Afra

  • Paptircem

  • Bengü Berker

  • Ceren Sangu

  • Selin

  • Melis Kar

Peki Spotify özetine nasıl bakılır?

Peki Spotify özetine nasıl bakılır?

Spotify özetinize buradan veya uygulamanız üzerinden ulaşabilirsiniz.

Spotify uygulamanızda 2024 özeti görünmüyorsa, uygulamayı güncelleyiniz.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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