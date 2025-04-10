Canlı Yayında Meslektaşlarını Topa Tutan İzzet Yıldızhan'ın İbrahim Tatlıses İddiası ise Ağızları Açık Bıraktı

“Tabiki. Ben hastaneye ilk gidenlerdenim. Allah ona sağlık versin, Allah yardımcısı olsun. İyi bir psikolojide bir adam değil. İyi psikolojisi yok. Çünkü çok ciddi haplar kullanıyor, ilaç kullanıyor, tedavi görüyor. Onun için yaptıklarını ben, kendim olarak söylüyorum bu saatten sonra, bir şey de yapsa, olsa da ben hoş görürüm. Çünkü neden rahatsız adam. Normal değil.”

Erken'in 'Geçmişte yaşananları unuttunuz mu, affettiniz mi?' sorusu üzerine ise, 'Ben her şeyi unuturum. Affetmek Allah affetsin çok şükür öyle bir şey yok. Bana bir adım gelene mutlaka çok ciddi yaklaşımlarım olmuştur. Ama zaten birçoğu samimi değil. İfade ettim bunu. Bunu kişi olarak algılamayın. İsimlendirmek istemiyorum, isimlendirince çok başka yerlere gidecek. Birçoğunun samimi olmadığını düşünüyorum. Bu sektörün samimi olmadığını düşünüyorum. Ben genelini samimi görmüyorum.' yanıtını verdi.