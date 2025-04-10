Canlı Yayında Meslektaşlarını Topa Tutan İzzet Yıldızhan'ın İbrahim Tatlıses İddiası ise Ağızları Açık Bıraktı
Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan, sanat camiasını yerden yere vurdu. Katıldığı programda sanatçıların dostluklarının sahte olduğunu söyleyen Yıldızhan, meslektaşlarını ikiyüzlülükle suçladı.
Özellikle İbrahim Tatlıses hakkında söyledikleri ise şaşkınlık yarattı. Tatlıses’in psikolojik olarak iyi bir durumda olmadığını belirten sanatçı, “Normal değil” ifadelerini kullandı.
İşte çok konuşulan o açıklamalar…
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Şarkıları kadar özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen İzzet Yıldızhan, bu kez yaptığı sert açıklamalarla adından söz ettirdi.
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Yıldızhan, TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programına katıldı ve burada sanat camiasına dair çok sert açıklamalarda bulundu.
İşte İzzet Yıldızhan’ın canlı yayında yaptığı o çarpıcı açıklamalar:
Programın sunucusu Ece Erken’in "Ekmeğimle oynadı' dediğinizi hatırlıyorum. İbrahim Tatlıses vurulduğunda gittiniz mi?” sorusuna ise şu dikkat çeken yanıtı verdi:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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