onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Canlı Yayında Meslektaşlarını Topa Tutan İzzet Yıldızhan'ın İbrahim Tatlıses İddiası ise Ağızları Açık Bıraktı

Canlı Yayında Meslektaşlarını Topa Tutan İzzet Yıldızhan'ın İbrahim Tatlıses İddiası ise Ağızları Açık Bıraktı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
10.04.2025 - 17:48

Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan, sanat camiasını yerden yere vurdu. Katıldığı programda sanatçıların dostluklarının sahte olduğunu söyleyen Yıldızhan, meslektaşlarını ikiyüzlülükle suçladı. 

Özellikle İbrahim Tatlıses hakkında söyledikleri ise şaşkınlık yarattı. Tatlıses’in psikolojik olarak iyi bir durumda olmadığını belirten sanatçı, “Normal değil” ifadelerini kullandı. 

İşte çok konuşulan o açıklamalar…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Şarkıları kadar özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen İzzet Yıldızhan, bu kez yaptığı sert açıklamalarla adından söz ettirdi.

Şarkıları kadar özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen İzzet Yıldızhan, bu kez yaptığı sert açıklamalarla adından söz ettirdi.

Dokuz çocuğu olduğunu bildiğimiz ünlü türkücü, üç ayrı kadından olan çocuklarıyla ilgili sık sık magazin gündemine konu olurken, son dönemde iş insanı kimliğiyle de öne çıkıyor. 

Otelcilik sektörüne atılan Yıldızhan, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ederken, bu kez şarkılarından çok sözleriyle gündemde.

Yıldızhan, TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programına katıldı ve burada sanat camiasına dair çok sert açıklamalarda bulundu.

Yıldızhan, TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programına katıldı ve burada sanat camiasına dair çok sert açıklamalarda bulundu.

Meslektaşlarını hedef alan açıklamalarıyla dikkat çeken türkücü, “Ben kimseden çekinmem, kimseyi de saymam, kimseyi de umursamam” diyerek başladı sözlerine. 

Sanat dünyasındaki dostlukların gerçek olmadığını savunan sanatçı, özellikle İbrahim Tatlıses hakkında söyledikleriyle adeta bombayı patlattı.

İşte İzzet Yıldızhan’ın canlı yayında yaptığı o çarpıcı açıklamalar:

İşte İzzet Yıldızhan’ın canlı yayında yaptığı o çarpıcı açıklamalar:

“Sanatçıların dostluğuna inanmıyorum, bu piyasadan nefret ediyorum. Ben kimseden çekinmem, kimseyi de saymam, kimseyi de umursamam. Dostluğun ölçüsü vardır. Benim bir tane rahmetli arkadaşım vardı. Evine girip çıktığım, benim evime girip çıkan İbrahim Erkal. Öyle bir adamdı, Anadolu’ydu. Şimdi bakıyorsun samimi değiller. Olsa ne olur, olmasa ne olur. Samimi olsunlar. Ben hep bunu söylüyorum. Sanatçıların ikiyüzlülüğüyle ilgili. Birçoğu ikiyüzlü emin olun. Samimi değiller. Ben geneli konuşuyorum, hepsini söylüyorum. Bir taneyi ayırmıyorum bile. Samimi olmadıklarını kendileri de biliyor.”

Programın sunucusu Ece Erken’in "Ekmeğimle oynadı' dediğinizi hatırlıyorum. İbrahim Tatlıses vurulduğunda gittiniz mi?” sorusuna ise şu dikkat çeken yanıtı verdi:

Programın sunucusu Ece Erken’in "Ekmeğimle oynadı' dediğinizi hatırlıyorum. İbrahim Tatlıses vurulduğunda gittiniz mi?” sorusuna ise şu dikkat çeken yanıtı verdi:

“Tabiki. Ben hastaneye ilk gidenlerdenim. Allah ona sağlık versin, Allah yardımcısı olsun. İyi bir psikolojide bir adam değil. İyi psikolojisi yok. Çünkü çok ciddi haplar kullanıyor, ilaç kullanıyor, tedavi görüyor. Onun için yaptıklarını ben, kendim olarak söylüyorum bu saatten sonra, bir şey de yapsa, olsa da ben hoş görürüm. Çünkü neden rahatsız adam. Normal değil.”

Erken'in 'Geçmişte yaşananları unuttunuz mu, affettiniz mi?' sorusu üzerine ise, 'Ben her şeyi unuturum. Affetmek Allah affetsin çok şükür öyle bir şey yok. Bana bir adım gelene mutlaka çok ciddi yaklaşımlarım olmuştur. Ama zaten birçoğu samimi değil. İfade ettim bunu. Bunu kişi olarak algılamayın. İsimlendirmek istemiyorum, isimlendirince çok başka yerlere gidecek. Birçoğunun samimi olmadığını düşünüyorum. Bu sektörün samimi olmadığını düşünüyorum. Ben genelini samimi görmüyorum.' yanıtını verdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın