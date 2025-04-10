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Çok Çalışıp Azmeden Melek Mosso'nun Kariyeriyle Temizlik Görevlisi Annesinin Hayalini Gerçekleştirme Hikayesi

Çok Çalışıp Azmeden Melek Mosso'nun Kariyeriyle Temizlik Görevlisi Annesinin Hayalini Gerçekleştirme Hikayesi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
10.04.2025 - 16:31

Son dönemin en başarılı sanatçılarından biri olan Melek Mosso, geçmişte zorlukların üstesinden bir bir gelerek bugünkü ününe kavuşan isimlerden biri. Şimdilerde ise samimi tavırlarını her fırsatta gösteren şarkıcının şarkıları da sesi de dinleyenleri resmen büyülemeye devam ediyor.

Annesi ve geçmişte yaşadıklarıyla ilgili zaman zaman katıldığı programlarda içini döken şarkıcı kendisinin olduğu gibi annesinin de hayalinin şarkıcı olmak olduğunu söylemişti. Geçmişte annesinin kendisine bakmak için saçını süpürge ettiğini belirten şarkıcı bakın hem kendisinin hem annesinin hayallerini nasıl gerçekleştirmiş...

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Yıldız Tilbe'nin "Vursalar Ölemem" adlı şarkısını yorumlayarak müzik dünyasına adım atmasının ardından sesiyle hepimizi büyülemeye davem eden Melek Mosso kariyer basamaklarını bir bir çıktı.

Yıldız Tilbe'nin "Vursalar Ölemem" adlı şarkısını yorumlayarak müzik dünyasına adım atmasının ardından sesiyle hepimizi büyülemeye davem eden Melek Mosso kariyer basamaklarını bir bir çıktı.

Kariyerini başarılarıyla kuran ve deyim yerindeyse yoktan var eden sanatçılarımızdan biri olan Melek Mosso sosyal medya paylaşımları, açıklamaları ve özel hayatıyla konuştuğumuz şarkıcılardan. 

'Kirpiklerin' isimli şarkısının klip çekimlerinde tanıştığı model Serkan Sağdıç ile uzun süren birlikteliğini evlilikle taçlandıran Melek Mosso evliliği ve ilişkisindeki iniş çıkışlarla da adından bahsettiriyor.

Fakat bugün konumuz başka...

Kariyer demişken, zor şartlar altında büyüdüğünü geçtiğimiz yıllarda katıldığı bir programa anlatan Melek Mosso'nun duyanları hüzne boğan bir hikayesi var.

Kariyer demişken, zor şartlar altında büyüdüğünü geçtiğimiz yıllarda katıldığı bir programa anlatan Melek Mosso'nun duyanları hüzne boğan bir hikayesi var.

Her fırsatta annesinin yaptığı fedakarlıklardan, çektiği zorluklardan ve verdiği emeklerden bahseden Melek Mosso günümüzün sevilen sanatçılarından biri olmayı sürdürüyor.

Sanatçı kimliğini sık sık gösteren, sahneleri ve şarkılarıyla kulakların pasını silen Melek Mosso'nun oldukça zorlu günleri olmuş.

"Aslı Şafak'la İşin Aslı" programında annesiyle yaşadıklarını ve onu kurtarmak için canını dişine taktığını anlatmıştı Melek Mosso.

"Aslı Şafak'la İşin Aslı" programında annesiyle yaşadıklarını ve onu kurtarmak için canını dişine taktığını anlatmıştı Melek Mosso.

Şarkıcılığa başladığı dönemde annesinin temizlik görevlisi olarak çalıştığını söyleyen Melek Mosso 'Annemin bana bir piyano almak için çift işe gittiğini bilirim.Ev temizleyip ondan sonra bir otelin bulaşıklarını yıkadığını bilirim.' ifadelerini kullanmış ve emeklerinden bahsetmişti.

Çalışmak için ailesinin yanından taşınan şarkıcı 'Çok kötü bir evde kalıyordum. Kartonun üzerine sünger atmıştım, bir elektrikli soba, orada yatıyordum. Evimin doğru dürüst kapısı, penceresi yoktu. Öğretmen maaşı alıyorum. Hayata yetebilmek için hem özel ders veriyorum, gece mekanlarda sahneye çıkıyorum, 4'te eve gelip, 08:30 dersine yetişiyordum. Annemle babam evi ilk gördüklerinde şok oldular, annem ağlamaya başladı.' şeklinde hayatının zorlu dönemlerini anlatmıştı.

"Hiçbir zaman çocuk olmadım ben" diyen Melek Mosso kazandığı ilk konser ücretiyle annesini işten çıkarttığını söylemişti.

"Hiçbir zaman çocuk olmadım ben" diyen Melek Mosso kazandığı ilk konser ücretiyle annesini işten çıkarttığını söylemişti.

'Ben bu işe ilk başladığımda annem temizlikçi olarak çalışıyordu. Oradaki yaşlılara bakıyordu. Babam inşaatta çalışıyordu. Benim amacım bir iki konser yapıp hemen ‘anneme işten çık’ diyebilmekti. Anneme bu yıl bir ev aldım. Annem gece gündüz demeden çalıştı. Ben 8-9 yaşlarındayken annemi iki gün üç gün görmediğim oluyordu. Annem saçını süpürge etti. Bir otele gittik annem odaya girerken ağladı. ‘Biz buranın hiç ön girişini bilmezdik hep arka kapıdan girerdik’ dedi. ‘Artık ben varım her şeyi halledeceğim sadece gülümse’ dedim.'

Melek Mosso ardından konuk olduğu programlarda annesinin hayalinin şarkıcı olmak olduğunu anlatmış ve şimdi annesinin hayalini gerçekleştirdiğini söylemişti.

Gelin yaşadıklarını, bir de bugünlere gelmek için çok mücadele veren Melek Mosso'dan dinleyelim...

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Melek Mosso ve annesinin yıllar sonra sahnede birlikte Mevlam Birçok Dert Vermiş şarkısını seslendirdiği o anları da şöyle hatırlatalım:

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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