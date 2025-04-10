Çok Çalışıp Azmeden Melek Mosso'nun Kariyeriyle Temizlik Görevlisi Annesinin Hayalini Gerçekleştirme Hikayesi

Son dönemin en başarılı sanatçılarından biri olan Melek Mosso, geçmişte zorlukların üstesinden bir bir gelerek bugünkü ününe kavuşan isimlerden biri. Şimdilerde ise samimi tavırlarını her fırsatta gösteren şarkıcının şarkıları da sesi de dinleyenleri resmen büyülemeye devam ediyor.

Annesi ve geçmişte yaşadıklarıyla ilgili zaman zaman katıldığı programlarda içini döken şarkıcı kendisinin olduğu gibi annesinin de hayalinin şarkıcı olmak olduğunu söylemişti. Geçmişte annesinin kendisine bakmak için saçını süpürge ettiğini belirten şarkıcı bakın hem kendisinin hem annesinin hayallerini nasıl gerçekleştirmiş...