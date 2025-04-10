Çok Çalışıp Azmeden Melek Mosso'nun Kariyeriyle Temizlik Görevlisi Annesinin Hayalini Gerçekleştirme Hikayesi
Son dönemin en başarılı sanatçılarından biri olan Melek Mosso, geçmişte zorlukların üstesinden bir bir gelerek bugünkü ününe kavuşan isimlerden biri. Şimdilerde ise samimi tavırlarını her fırsatta gösteren şarkıcının şarkıları da sesi de dinleyenleri resmen büyülemeye devam ediyor.
Annesi ve geçmişte yaşadıklarıyla ilgili zaman zaman katıldığı programlarda içini döken şarkıcı kendisinin olduğu gibi annesinin de hayalinin şarkıcı olmak olduğunu söylemişti. Geçmişte annesinin kendisine bakmak için saçını süpürge ettiğini belirten şarkıcı bakın hem kendisinin hem annesinin hayallerini nasıl gerçekleştirmiş...
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Yıldız Tilbe'nin "Vursalar Ölemem" adlı şarkısını yorumlayarak müzik dünyasına adım atmasının ardından sesiyle hepimizi büyülemeye davem eden Melek Mosso kariyer basamaklarını bir bir çıktı.
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Kariyer demişken, zor şartlar altında büyüdüğünü geçtiğimiz yıllarda katıldığı bir programa anlatan Melek Mosso'nun duyanları hüzne boğan bir hikayesi var.
"Aslı Şafak'la İşin Aslı" programında annesiyle yaşadıklarını ve onu kurtarmak için canını dişine taktığını anlatmıştı Melek Mosso.
"Hiçbir zaman çocuk olmadım ben" diyen Melek Mosso kazandığı ilk konser ücretiyle annesini işten çıkarttığını söylemişti.
Gelin yaşadıklarını, bir de bugünlere gelmek için çok mücadele veren Melek Mosso'dan dinleyelim...
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Melek Mosso ve annesinin yıllar sonra sahnede birlikte Mevlam Birçok Dert Vermiş şarkısını seslendirdiği o anları da şöyle hatırlatalım:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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